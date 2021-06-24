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殲20搭載WS-15發動機首飛成功？　軍事迷嗨爆：是給黨的獻禮

▲解放軍空軍殲20戰機。（圖／CFP）

▲解放軍空軍殲20戰機。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

有網友今（24）日在微博上貼出，「14：10 XX重點型號全狀態首飛成功。」被認為是殲20戰機搭載國產WS-15（渦扇15發動機）成功首飛，代表著解放軍空軍戰機成功換代進入五代機的時間進入排程。有軍事迷在貼文底下留言指，「成飛的狀態機如果是指WS-15，就是給黨（中共）的七一帶來最大賀禮。」

▲有軍事迷在微博上發文，稱某型號的戰機完成全狀態首飛。（圖／翻攝Oneninety微博）

▲有軍事迷在微博上發文，稱某型號的戰機完成全狀態首飛。（圖／翻攝Oneninety微博）

據了解，解放軍戰機的系統、雷達等已全部國產化，唯獨發動機仍須仰賴進口，也成為大陸國造戰機的最大難題。以2011年首飛成功的殲20戰機為例，雖身為四代機，但發動機仍使用來自俄羅斯的AL-31F發動機，無法實現超音速巡弋。

被稱為「峨眉發動機」的WS-15正是克服戰機更新換代瓶頸的關鍵裝備，經過不斷研發，有消息指出，最新的WS-15發動機最大推力可達到24噸，也就是說，這項數據已超越美俄為四代隱形戰機配置的發動機推力。

大陸人大國際關係學院副院長金燦榮5月底時曾發出豪語，「空軍殲20戰機5年後數量將超過300架，並且是搭載國產WS-15發動機的型號，性能將全面超越美國的F-22！」

至於微博上釋出的全狀態首飛消息，雖然沒有明確指出是哪種機型，軍事迷仍樂此不疲地玩起「猜盲盒」的遊戲，部分網友認為是運20或轟20，不過，多數人仍相信是殲20搭載WS-15，才會強調全狀態。

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