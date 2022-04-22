解放軍首部航母宣傳片預告「三胎」　2022下半年有機會亮相

記者任以芳／綜合報導

大陸解放軍海軍成立73周年前夕，大陸軍方今（22日）公布首部航母主題宣傳片《深藍！深藍！》，宣傳片後面「彩蛋」暗示航母即將有「三胎」，引起許多軍迷熱烈討論，第三艘航母何時亮相？大陸軍事專家認為，第三艘航母研發採用很多新技術，相信應該在2022年下半年可以下水。

▲遼寧艦上唯一女官兵，來自新疆哈薩克族27歲熱米拉.達布力 。（圖／翻攝 央視）

《中國軍網》發布影片時長6分多鐘，主題宣傳片是解放軍海軍首部航母主題宣傳片。 劇情一開始描述殲-15戰鬥機飛行員故事，以及大陸首艘航母遼寧艦、首艘國產航母山東艦上面參與任務的官兵，還有兩大亮點。

影片亮點之一，這部影片特地介紹來自新疆哈薩克族27歲女性官兵熱米拉.達布力，目前擔任遼寧艦航空部門繫留員。先前大陸官媒央視《新聞聯播》也有介紹熱米拉在航母上生活，受到網友關注。

熱米拉目前遼寧艦轉運小組唯一的女艦員。工作時，短髮的熱米拉戴著藍色頭盔、護目鏡，身著藍色識別服，和男艦員做一樣的工作。她的崗位是戰機繫留員，在殲-15飛機著艦後，引導員手勢指令一下，熱米拉必須背著比自己還重的繫留索到戰機旁邊，按照規定完成整套繫留動作，將飛機繫留在停機位。

▲解放軍首部航母主題宣傳片《深藍！深藍！》「彩蛋」預告三胎 。（圖／翻攝中國軍網）

影片第二個亮點，藏在正片結束後近20秒的後續故事，一位海軍人員接到來自母親的電話，他回應說，「三胎」，同一時間鏡頭依次掠過標有「16、 17」的飛行甲板以及一處畫面留白，他回答，「安排」。

宣傳片播出後，大陸網友注意力都集中在了「三胎」的梗。不少網友表示，「結尾彩蛋無敵了，期待期待」、「下水可以直播嗎」、「電彈老三要下水了，殲31安排。」

▲外界分析，解放軍第三艘航母今年有機會亮相。（圖／翻攝中國軍網）

綜合陸媒報導指出，航母「三胎」消息並非空穴來風，早在2018年11月26日，陸官媒《新華社》官方微信公眾號曾有一篇文章透露大陸第三艘航母的研制狀況；加上這部最新宣傳片是由海政宣傳局和中國軍號聯合出品，這都是解放軍官方機構，第三艘航母或許今年有機會亮相。

根據《南華早報》引述消息來源指出，上海爆發新冠疫情可能「延遲」大陸第三艘航母曝光，這艘航母原定於 4 月 23 日在人民解放軍海軍建軍 73 週年之際下水。這艘航母很可能以沿海的一個省份名字命名為 「江蘇號」。

另外，軍事專家宋忠平表示，「當前大陸已經有遼寧艦和山東艦兩艘航母的建造經驗，尤其是山東艦的建造積累豐富的經驗，對第三艘航母的建造有重要意義。」依照大陸航母建造規律，航母建造到下水一般需要三到四年，如果第三艘航母建造也遵循這個週期，這次建造會使用很多新技術，相較前兩艘航母，這艘運用了電磁彈射技術，研發週期可能會更長一些，預計在2022年下半年可以下水。