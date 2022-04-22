讓各國反導系統只能「乾瞪眼」　055艦震撼首射鷹擊-21

▲055艦疑似發射鷹擊-21高超音速反艦導彈。（圖／翻攝自人民海軍）

軍武中心／綜合報導

解放軍慶祝海軍成立73周年前夕不斷釋出重大訊息，近日一段官方釋出的宣傳片中首次出現055大型驅逐艦發射全新導彈畫面。據推斷，該型導彈很有可能是傳說已久的鷹擊-21高超音速反艦導彈，預估達1000-1500公里的射程已超過航母戰鬥群的防禦半徑，同時持續高機動能力將讓各國現有的反導系統完全無法攔截。

在「人民海軍」官方微博發布的宣傳短片中，對解放軍海軍五大兵種進行介紹，包含水面艦艇部隊、潛艇部隊、岸防部隊、海軍陸戰隊以及海軍航空兵，其中在介紹水面艦艇部隊的影片片尾出現055艦發射全新導彈。從該導彈彈頭擁有獨特的雙錐體、外型酷似東風-21D來看，很有可能就是鷹擊-21高超音速反艦導彈。

▲055型大型驅逐艦南昌艦。（圖／翻攝央視軍事）

據了解，鷹擊-21（YJ21）最早是在2018年由上海科學普及出版社一篇名為《高性能鎂稀土合金及其軍用制品研制》的文章被提及，該型導彈基於東風-21D所衍生而來，長度從10.7米縮短至9米，直徑從1.4米縮小至0.85米，射程1000-1500公里，末段俯沖攻擊速度高達10馬赫以上，可用於反航母/反艦或者對地攻擊。

綜合目前曝光的消息指出，鷹擊-21是世界首款裝備艦載反艦彈道導彈，具備很強的高超音速機動變軌能力，持續高機動能力讓現有的反導系統雷達無法提前預判其飛行彈道。換句話說，鷹擊-21的問世，將讓各國現有反導系統只能「乾瞪眼」無法攔截。

過去055艦在被曝光裝備射程達650公里左右鷹擊-18反艦導彈，特別被《詹氏防務周刊》刊文稱該導彈是「美國海軍水面戰艦的噩夢」，如今鷹擊-21攻擊速度更快、威力更強、射程更遠，各方面都將帶來各大的威脅。大陸軍事專家李杰也直指，055裝備鷹擊-21在於威懾可能會在兩岸爆發衝突介入的外國軍艦，充分發揮在「反介入與區域阻絕（A2AD）功能，反制美國在亞太的霸權」。

▼055艦發射鷹擊-18反艦導彈曝光。（圖／翻攝央視軍事）