解放軍第二艘075兩棲攻擊艦廣西艦官宣　052D南京艦許策任艦長

▲解放軍海軍第二艘075型兩棲攻擊艦廣西艦。（圖／翻攝央視軍事）

記者魏有德／綜合報導

解放軍第二艘075型兩棲攻擊艦廣西艦今（21）日公開亮相，由《央視軍事》首度曝光在海上執行任務的畫面。

報導稱，這艘舷號為32的廣西艦剛列裝不久，在海上進行基礎性訓練，著眼未來兩棲作戰和遠海作戰需求，在某海域持續開展航行組織、損害管制等科目。

▲廣西艦上的艦載直升機。（圖／翻攝央視軍事）

《央視軍事》報導，廣西艦艦長由兩年前還是052D型導彈驅逐艦南京艦艦長的許策擔任，許策自己也沒預期會在短時間內擔任噸位更大、任務更艱鉅的的兩棲攻擊艦艦長一職。

▲廣西艦艦長許策。（圖／翻攝央視軍事）

許策表示，廣西艦為海軍轉型發展新式作戰力量，承載著探索海上立體投擲作戰模式及提升兩棲核心作戰能力的重要使命，「從驅逐艦到兩棲不僅是個人崗位的變化，更要面對武器裝備的升級，作戰樣式的轉變，作戰對手的變化，極需更新作戰理念，創新組訓模式，加快人裝合一，加速戰鬥力形成，這也是當前全艦官兵刻不容緩的使命與責任。」

▲廣西艦進行登陸艇相關課目操演。（圖／翻攝央視軍事）

據了解，舷號31的解放軍海軍首艘075型兩棲攻擊艦海南艦是在2019年9月25日下水，2021年4月23日的海軍建軍節在海南三亞某軍港集中交接入列。而第二艘075廣西艦的官宣也選在2022年海軍建軍節前夕官宣，慶祝意味濃厚。