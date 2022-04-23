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八一建軍節下水命名江蘇號？　陸官宣第三艘航母將面世

▲▼ 22日海軍向全社會公開發佈首部航母主題宣傳片《深藍！深藍！》，宣傳片「彩蛋」預告三胎、哈薩克女兵遼寧艦 ，（圖／翻攝中國軍網）

▲ 中國海軍航母宣傳片「彩蛋」預告三胎。（圖／翻攝中國軍網）

軍武中心／綜合報導

慶祝解放軍海軍成立73周年前夕，中國官方再透露重大消息，透過最新發布的宣傳片片尾放出彩蛋，宣布第三艘航母即將面世。外界猜測，第三艘航母可能首次採用電磁彈射技術，具體下水時間很有機會落在今年8月1日中國建軍節當天，同時該航母也很可能命名為「江蘇號」。

中國軍方22日透過微信公眾號「@中國軍號」發布長達6分多鐘的首部航母主題宣傳片「深藍！深藍！」，主要介紹其航母發展歷程。就在影片即將結尾時，畫面呈現在作戰指揮室的海軍航母編隊某中心主任陳建接到來自母親的電話，並回應說「三胎」。同時鏡頭再依序帶往標有「16」、「17」飛行甲板，以及一處畫面留白，最後陳建答「安排」。

很明顯中國目前擁有2艘航母，分別為舷號16的遼寧艦和舷號17的山東艦，透過這樣的訊息畫面釋出，幾乎等於直接宣布中國第三艘航母即將問世。從過去各大軍事論壇透露的消息，正在建造中的第三艘航母採用直通甲板設計，已裝上3條彈射器，至於採用常規動力還是核動力仍尚未得到證實。

《南華早報》日前曾引用消息人士訊息指出，中國第三艘航母原定於4月23日解放軍海軍建軍73周年之際下水，但上海持續爆發的新冠肺炎（COVID-19）疫情，因而造成關鍵部件的延遲。該名消息人士更進一步透露，這艘航母很可能以沿海的省份命名為「江蘇號」。

▼解放軍首遼寧艦編隊。（圖／翻攝中國軍網）

▲▼ 遼寧艦編隊開展遠海實兵對抗演練 。（圖／翻攝 中國軍網）

大陸軍事專家宋忠平則對《環球時報》分析，按照中國航母建造規律，航母建造到下水一般需要3到4年，因此可以認為，第三艘航母建造也應該遵循這個周期。他強調，由於第三艘航母的建造使用許多新技術，從衛星圖片可以看出其運用了電磁彈射技術，因此研發周期可能會更長一些，「相信應該在2022年下半年可以下水。」

也有猜測認為，該航母具體的下水日期很有可能訂在今年8月1日的中國建軍節當天，順利的話將於2024年至2025年服役，屆時中國海軍將擁有3艘航母，能夠維持1艘維護、1艘訓練、1艘戰備值班，實現全天候執勤能力。

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