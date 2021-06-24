防北農疫情風爆延燒　宜蘭急匡列送貨司機篩檢

▲宜蘭與北農有運輸往來的司機們，急PCR篩檢後已14陰性。（示意圖／陽醫提供）

記者游芳男／宜蘭報導

北農爆發群感染聚，宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭衛生局第一時間就匡列和北農有運輸往來的司機19人，目前有14人完成篩檢，結果皆為陰性，其他則尚在篩檢中；並同步匡列曾送貨到附近市場行口的司機約40多人，目前將儘快完成篩檢，確定司機健康狀態。

台灣最大果菜批發市場台北農產運銷公司爆發群感染聚風爆，因宜蘭跟北農不可避免有所往來，因此，宜蘭衛生局第一時間就匡列和北農有運輸往來的司機19人，目前有14人完成篩檢，結果皆為陰性，其他則尚在篩檢中。

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同時也同步匡列曾送貨到附近市場行口的司機，約40多人，目前也在進行篩檢。宜蘭衛生局說，將儘快完成篩檢服務，確定司機的健康狀態，保護全體縣民安全。

另，中央宣布北北基桃的批發市場，必須先做篩檢，再安排疫苗注射，宜縣府表示，將比照這項規格，為縣內果菜批發市場、肉品市場及漁市場的工作人員，提供快篩及核酸篩檢服務，確定其健康狀態，再結合中央後續配發的疫苗予以施打，保障批發市場的從業人員，能夠在安全、健康的環境下工作。

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