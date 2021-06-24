快訊／北市5天26人染疫　12區最新確診數出爐「中正區最多」

記者蘇晏男／台北報導
中央流行疫情指揮中心24日宣布新增130例本土病例，北市佔35例；另外新增6人死亡。北市府進一步公布12區行政區確診分布，顯示6月20日至今（24）日，北市總共累計26人染疫，其中確診數最高的為中正區的8例，而松山區及大同區則無人確診。
▼北市6/24疫情。（圖／北市府提供）
根據北市府提供的6月20日至今的最新確診分布，松山區0例；信義區1例；大安區4例；中山區2例；中正區8例，；大同區0例；萬華區4例；文山區2例；南港區2例；內湖區1例；士林區1例；北投區1例。
至於6月13日至6月19日的數字則為，松山區10例；信義區11例；大安區18例；中山區15例；中正區13例；大同區17例；萬華區58例；文山區12例；南港區3例；內湖區2例；士林區74例；北投區16例。
另外，台北市政府24日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持。將針對對北農感染案例、疫苗施打進度規劃、好心肝事件報告、被外界質疑北市拖累導致三級管制延長、前立委丁守中接種AZ疫苗爭議進行回應。
▼0624台北市累計病例總數地圖。（圖／ETtoday）
▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）
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