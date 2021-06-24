艾奎諾三世生前曾提南海仲裁獲勝　逝世後政治勢力恐難續

▲菲律賓前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）24日凌晨逝世，享壽61歲。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉特稿

菲律賓前總統艾奎諾三世是菲國民主鬥士艾奎諾二世和「民主之母」柯拉蓉的獨子。他任內提起南海仲裁案獲勝，但因艾奎諾三世無子嗣，艾奎諾家族政治遺產恐難存續。

艾奎諾三世（Benigno Aquino III）5年前才卸任，但2019年以來，艾奎諾三世長期患有各種疾病。他於今天上午被緊急送醫，搶救無效後逝世，享壽61歲。

在菲律賓，檯面上的政治人物多半來自政治家族，艾奎諾三世也不例外。

他於38歲從政，當選家鄉丹轆省（Tarlac）眾議員，連任3屆後轉戰參議院成功。他的母親、前總統柯拉蓉（Corazon Aquino）2009年辭世後，在菲國民眾移情作用下，艾奎諾三世以民主、反貪污為號召，當選總統。

▲菲律賓前總統艾奎諾三世是菲國民主鬥士艾奎諾二世和「民主之母」柯拉蓉的獨子。（圖／達志影像／美聯社）

與現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）相較，艾奎諾三世明顯親美，並在南海爭議上立場較強硬。

雖然2012年菲律賓在他任內被中國奪去黃岩島控制權，但馬尼拉當局同年將呂宋海、中業島所在的自由群島（KIG）周邊水域及黃岩島海域，正式命名為「西菲律賓海」以宣示主權，隔年更向海牙常設仲裁法院提出南海仲裁案。

艾奎諾三世於2016年6月30日卸任後，南海仲裁結果於7月出爐，指中國「對南海水域資源無歷史性權利」，並表示「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，中國侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

雖然馬尼拉當局在此役勝出，但杜特蒂上任後奉行「獨立外交政策」，不僅與北京交好，更重新審視與美國的盟邦關係，南海仲裁結果被擱置。

國內政績方面，艾奎諾三世競選時雖訴求反貪污，但從杜特蒂以掃毒、反貪和打擊犯罪為主要政見進而順利當選總統，可看出對菲國人民來說，艾奎諾三世的反貪政策並未收到實效。

▲菲律賓前總統艾奎諾三世（右）與現任總統杜特蒂（左）。（圖／達志影像／美聯社）

在國內建設方面，雖然杜特蒂上任後推動的「建設、建設再建設」部分來自艾奎諾三世任內原有的基礎建設計畫，但由於這些計畫未在艾奎諾三世在位時完工，對菲國民眾來說，很難視為艾奎諾三世的政績。

由於杜特蒂民意支持度居高不下，對艾奎諾三世所屬的自由黨（LP）而言，現階段關注焦點是如何與其他反對勢力結盟，攻下明年菲律賓總統大選這場戰役。

不過，艾奎諾三世單身無子，且反對陣營目前在菲律賓政壇處於弱勢，檯面上暫時沒有足以與杜特蒂家族抗衡的下屆總統有力人選。艾奎諾三世的政治勢力和遺產能否存續，或由誰代表反對勢力出馬競逐下屆大選，有待菲國政壇接下來的權力角逐見分曉。

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