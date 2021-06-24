不爽解放軍「16架軍機」進防空識別區　大馬發招標書要買戰機了！

▲馬來西亞空軍鷹式教練機（Hawk）將在新戰機到獲知後陸續淘汰。（圖／翻攝自BAE Systems網站）

記者林彥臣／綜合報導

馬來西亞「皇家空軍」5月31日罕見偵察到16架解放軍軍機，進入大馬海事轄區以及「亞庇飛航情報區」，迫近大馬國家空域，事發3周以後，終於發出招標書，鎖定採購輕型戰機和高級教練機。

根據《詹氏防務週刊》（Janes Defence Weekly）報導，馬來西亞網站公告的簡短訊息指出，預定採購18架的戰機，預計9月22日結束投標。

▲解放軍軍機罕見現身馬來西亞的防空識別區，3周後戰機招標案就過關。（圖／翻攝自Tentera Udara Diraja Malaysia）



報導指出，有業內人士透露，皇家空軍希望，其中8架為高教機，另外10架為輕型戰機。

這項採購計劃是大馬皇家空軍「戰力55」（Capability 55）計劃的一部分，該計劃於 2018 年啟動，要求分兩個階段採購36架輕型戰機/高教機平台，其中18架飛機將從 2021 年開始購買，其餘從 2025 年開始。在馬來西亞，18架戰機通常代表一個中隊。

這一次18架戰機的招標計畫要取代的，除了18架英國航太系統（BAE Systems ）鷹式（Hawk ）Mk 208和Mk 108輕型戰機之外，還有7架馬基（Aermacchi MB-339CM）教練機。

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