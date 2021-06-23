疫情失業！巨乳店員改賣雞肉飯卻爆紅　「男客吃完超爽」PO網宣傳

▲泰國一家雞肉飯小吃店爆紅，因為店員的巨乳實在太吸睛。（圖／翻攝自Facebook／Kamolluk Khomlam、แม่ค้าแซ่บ，下同）

記者張寧倢／編譯

泰國南邦府一家雞肉飯小吃店最近生意興隆，原因是店員不僅身材火辣，還時常穿著低胸、露肩的服裝為顧客服務，性感的工作照讓這家店迅速在網路社群上竄紅，多家泰國媒體也特地前往採訪這名25歲的巨乳店員柯蘭（Kamolluk Khomlam）。

根據泰媒《MGR Online》報導，柯蘭先前從南邦皇家大學藝術設計系畢業後，曾到普吉島工作，又飛到新加坡發展表演事業，但隨著新冠疫情升溫，連娛樂場所都關閉了，柯蘭一夕間失去所有工作機會，被迫回到泰國。柯蘭非常想念兒時吃過的雞肉飯，便與母親討教手藝，並和弟弟一起籌資開店，在家鄉南邦府賣起了雞肉飯。

報導指出，餐廳開幕不到3個月，柯蘭在臉書帳號上傳自己賣雞肉飯的工作照，沒想到，因為實在照片太火辣，許多男性顧客為了一睹柯蘭的真面目，紛紛前來消費。事實上，柯蘭是一名人妖，但客人卻沒有因此而減少，許多男顧客慕名要和柯蘭合照，而他也來者不拒，因為顧客多數會將照片PO上網，就這樣一傳十、十傳百，讓店裡生意相當興隆。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

雅詩蘭黛粉持久熱銷組合！戴口罩也要保持完美妝容