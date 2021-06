和輝瑞相同！　新加坡將開始施打上海「復必泰疫苗」

▲新加坡衛生部決定讓由復星醫藥代理的「復必泰」疫苗加入國家接種計畫。(圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

新加坡政府積極提升國內疫苗接種率,為了擴大施打範圍,決定讓由上海復星醫藥代理的「復必泰」疫苗加入施打。新加坡衛生部表示,復必泰和該國正在施打的輝瑞疫苗相同,都是屬於BNT162b2疫苗,民眾的接種紀錄也會統一為「Pfizer-BioNTech/Comirnaty」。

根據《海峽時報》報導,新加坡衛生部(MOH)23日在聲明中表示,為了擴大疫苗施打範圍,決定讓由復星醫藥代理的「復必泰」(Comirnaty)疫苗加入國家接種計畫,民眾的HealthHub接種紀錄也會統一改為「Pfizer-BioNTech/Comirnaty」。

We will be receiving a batch of vaccines called “ Comirnatyᵀᴹ”. These vaccines are the same as the Pfizer-BioNTech vaccines that we have been using in our national vaccination programme, with the same research name BNT162b2. https://t.co/RdpKNfK0YU