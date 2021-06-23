12人驗PCR「11人陽性」　前線醫震驚！曝1關鍵使防疫難鬆綁

▲ 馬來西亞日增確診趨勢看似下降，但醫生警告，疫情並不樂觀。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞在新冠大流行初期控制良好，4月疫情逐漸升溫，6月初達到高峰，實施全國封鎖，近來日增確診數約5000例上下。病例大增使前線醫護承受龐大壓力，一名醫師日前就在社群媒體上分享，當天有12名民眾來到診所接受PCR檢測，結果竟多達11人都呈陽性，令他相當震驚。

根據當地媒體《中國報》，在吉隆坡執業的醫師阿利斯曼在臉書上發文說明，他目前在一家診所負責為民眾採檢，22日有12名民眾前來接受檢測，截至他發文前，除了其中1人檢測結果尚未出爐，其他11人結果都呈陽性。

阿利斯曼提到，擔任抗疫第一線醫護以來，這是他第一次遇到前來檢測的民眾幾乎都確診的狀況，過去從未發生，事後聯絡這些民眾時則發現，除了2人感染源不明，他們大多與家中已確診的家屬有過密切接觸。

這名醫師警告，巴生谷地區零星病例居高不下，民眾應更加謹慎，遵守防疫規定。他進一步說明，經過3周封鎖，儘管日增確診數看來趨緩，實際上R0值（基本傳染數）相當逼近1.0的危險標準，認為距離防疫政策鬆綁還需更久。

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