秘魯Lambda變種侵台？返台祖孫疑傳5人　陳時中：會做基因定序

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

近日傳出秘魯病毒（Lambda）在全球逐漸擴散，已蔓延29國，昨台灣也有新增一名計程車司機確診，疫調匡列發現乘客、好友及家人都確診，且乘客的親戚是從「秘魯」返台的祖孫，外界憂心是否秘魯變種侵台。指揮官陳時中表示，有必要會做基因定序了解，但目前應該都是居家隔離完的人，還需要進一步了解。

屏東縣昨日公佈新增1個本土病例，案號「14298」枋山鄉63歲男子是自營計程車司機，衛生局疫調發現疑似「群聚感染」，該案一名友人、曾被該案載送的一名男子及另2名同住家屬被匡列篩檢後都確診，而2名家屬與台中市一對確診祖孫有親戚關係，這對祖孫是從秘魯返國。

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該祖孫返台後，到屏東枋山鄉居家檢疫，雙方住在隔壁，由於去年8月首次被發現的秘魯變異株Lambda，從今年4月以來約佔秘魯確診案81%的比例，且蔓延29國，屏東案例爆發後，外界也相當關心秘魯變種應讀是否入侵台灣？陳時中也坦言，有需要會做基因定序，會進一步了解。

秘魯返台祖孫為案13332、案13333分別為本國籍50多歲女性及未滿10歲男性，6月6日一同自秘魯返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至自宅居家檢疫，2人於6月11日出現發燒等症狀，6月14日通報衛生單位後安排採檢送驗後確診。