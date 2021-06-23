台中4歲男童腹背部淤青疑遭虐死明解剖　母同居人涉重嫌聲押

▲台中男童疑被虐死，檢方明天將解剖了解死因。（圖／翻自男童母親臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名男童再過幾天就滿4歲，不料在生日前夕竟因肚子痛送醫不治，檢方今天相驗認為，男童腹部和背部有多處淤青，懷疑生母的楊姓同居人涉有重嫌，已向法院聲押。據了解，從事臨時工的楊男有毒品、槍砲等前科，男童的生母是檳榔妹，生意很好，2人是否因經濟因素、毒品問題或是其它因素而導致這起死亡案，正深入調查中。

台中警方昨天下午接獲社工員通報，有名男童在台中榮總搶救無效，由於腹部和背部有多處淤青舊傷痕，懷疑遭人施暴致死，警方初步偵訊，生母表示是因為兒子肚子疼送醫，不知為何會導致死亡，而楊男則辯稱不知情。

檢方中午相驗，由於男童沒有明顯外傷，預計明天下午解剖釐清案情，並且認為楊男涉嫌重大為由，向法院聲請羈押。

據了解，男童生母（23歲）原本住在苗栗，和前夫育有2子，前夫照顧5歲大的哥哥，母親照顧3歲的弟弟，生母今年年初搬到台中，在檳榔攤賣檳榔，由於長相甜美，生意很好，後來認識從事臨時工的楊男，兩人並且同居。

楊男有槍砲和毒品前科，2人是否因為經濟因素，或是女的不滿男的有前科紀錄而造成這起虐死案，將由檢方深入追查。

男童生父得知小兒子不治後，在臉書PO文泣訴「怎麼可以這麼殘忍這麼恨對小孩子，為什麼是到底為什麼，不痛了，在另一個世界要快快樂樂長大，爸爸，永遠愛妳（你）」。

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