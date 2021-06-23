台中疑遭虐死男童27日滿4歲　生父PO文泣：怎麼這麼殘忍對小孩子

▲台中男童疑被虐死，生父PO文泣訴「怎麼這麼殘忍對小孩子」。（圖／翻自男童母親臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市龍井區22日驚傳疑似虐童致死案，1名22歲母親昨天下午2點多打給119，指她兒子失去意識，救護人員15分鐘後到場送醫仍告不治，由於男童腹部和背部都有淤青舊痕跡，檢警將相驗釐清死因，男童將在27日滿4歲生日，離異父親傷心的臉書PO文，「怎麼可以這麼殘忍這麼恨對小孩子，不痛了，在另一個世界要快快樂樂長大，爸爸，永遠愛你」。

▲台中男童疑被虐死，生父PO文泣訴「怎麼這麼殘忍對小孩子」。（圖／民眾提供）

台中消防局昨天下午接獲1名女子報案，指她兒子失去意識，救護人員雖然先在線上指導母親進行CPR，爭取時間，且救護車15分抵達，但男童已經OHCA，經送往台中榮總搶救仍告不治。

▲台中男童疑被虐死，生父PO文泣訴「怎麼這麼殘忍對小孩子」。（圖／翻自男童母親臉書）

據了解，生母和前夫育有2子，一人各照顧一個，生母在檳榔攤工作，目前和從事臨時工的男子同居，她供稱不知兒子為何會突然失去意識，只是大喊肚子疼，而生父和同居男也都表示不知情。

男童生父得知小兒子不治後，在臉書PO文泣訴「怎麼可以這麼殘忍這麼恨對小孩子，為什麼是到底為什麼，不痛了，在另一個世界要快快樂樂長大，爸爸，永遠愛妳（你）」。

台中市社會局表示，社工接獲通報立即出動，因男童母親和同居人無法清楚交代，是否有兒虐情事尚待確認。目前全案由檢警偵辦，檢察官已安排相驗，以釐清男童死因。

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