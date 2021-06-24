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台66線凌晨競速飆車　警「口袋戰術」抓80人！3騎士判拘50天

▲桃園市王姓、關姓與鄒姓男子今年4月25日凌晨在台66線桃園觀音路段騎車高速飆車，遭大園警方圍捕到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市王姓、關姓與鄒姓男子今年4月25日凌晨在台66線桃園觀音路段騎車高速飆車，遭大園警方圍捕到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市台66線觀音路段頻傳飆車族深夜競速，大園警方今年4月間發動口袋戰術圍捕80餘人到案，其中王姓、關姓與鄒姓男子高速競技被警方蒐證後送辦，桃檢偵訊後依妨害公眾往來安全罪嫌聲請簡易判決處刑；桃園地院法官審訊後依妨害公眾往來安全罪將王等3人各判處拘役50天、得易科罰金，緩刑2年，並向檢察官指定之政府機關或其他符合公益目的之機構團體，提供60小時義務勞務，還可上訴。

判決書指出，王姓、關姓與鄒姓男子於今年4月25日凌晨2時許至5時30分，分別騎乘機車占據台66線東向道路，車輛同時併排往東向高速出發，以高速同步競速方式影響公眾人車通行，至生往來危險，同日凌晨為警方埋伏蒐證查獲，當場扣押機車等證物，訊後依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦；桃檢偵訊時，王等3人坦承犯行，偵結依妨害公眾往來安全罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

▲桃園市王姓、關姓與鄒姓男子今年4月25日凌晨在台66線桃園觀音路段騎車高速飆車，大園警方現場圍捕。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市王姓、關姓與鄒姓男子今年4月25日凌晨在台66線桃園觀音路段騎車高速飆車，大園警方現場圍捕。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園地院法官指出，王等3人均明知在公眾往來之道路高速同步競駛，足使其他參與道路交通之人、車與圍觀者，生往來通行之危險，竟仍為享受車輛性能與高速行駛過程中之速度感，與其他數名身分不詳之人，基於妨害公眾往來安全之犯意聯絡，事後遭警方蒐證圍捕到案。

法官審酌3人僅為圖刺激及娛樂，無視路上人車來往之安全，以高速同步競駛之危險駕駛行為在道路上行車，顯見法治觀念淡薄，因飆車行為取締困難，警察機關常須動用大批警力有效遏阻，過程中可能造成執法人員之危險，3人犯行耗費社會成本甚鉅，所為實有不該；惟念3人犯後均坦承犯行，態度尚佳，依共同犯妨害公眾往來安全罪，各處拘役50日，如易科罰金，均以1仟元折算1日，皆緩刑2年，並需向檢察官指定政府機關、機構提供60小時義務勞務，本案還可上訴。

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