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桃園3男女擄女同事凌虐6天　膠帶封嘴蒙眼上銬毆打洗劫5萬

▲郭姓與蕭姓男子夥同許姓女子，去年12月間不滿女同事為人，以送其返家為由，強押毆打控制長達6天，搶走現金與金飾共計5萬餘元。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲郭男、蕭男與許女，不滿蔡女為人處事，去年12月假藉送她返家為由，強押毆打控制6天，搶走5萬多元財物。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市郭姓男子、蕭姓男子與許姓女子3人因不滿蔡姓女同事為人，去年12月間密謀由蕭男以送蔡女返家為由，載至林口發電廠附近，與郭男與許女會合後對蔡女以膠帶貼住雙眼與嘴巴，載至大園區某處民宅銬上手銬、鐵鍊凌虐毆打成傷，搶走其皮包現金與金飾等財物，還逼迫供出郵局提款卡密碼提領8千餘元，總計強盜5萬餘元後朋分花用，蔡女被控制行動6天後趁機掙脫手銬報警；桃檢23日偵結依加重強盜罪嫌將郭男、蕭男與許女提起公訴。

檢警調查，34歲的蕭姓男子、29歲的郭姓男子與31歲的許姓女子與蔡姓女子均為同事關係，其中郭男與許女不滿蔡女為人，郭男還與蔡女老公有債務關係，竟密謀由蕭男於去年12月1日晚上11時30分，佯裝開車送蔡女返家，卻繞道載至林口發電廠附近，再與許女、郭男會合後，由郭強行從後方進入蕭男車後座，掐住蔡女脖子控制行動，蕭男再以手銬銬住蔡女，並以膠帶將蔡女眼睛與嘴巴貼住。

郭、蕭與許女3人將蔡女以手銬與鐵鍊控制後，再至大園區某民宅拘禁，期間3人輪流徒手或以塑膠製鎚子對蔡女痛毆凌虐，導致蔡女全身遍佈傷痕，蔡女無法抗拒後，還遭搶走身上手錶、金戒指、金項鍊與腳鍊等金飾、現金7700元等財物，還搶走蔡女所有郵局提款卡，提領帳戶內8千餘元，郭男等人變賣搶得蔡女金飾後總計強盜5萬餘元，均朋分花用，蔡女遭郭男等人動用私刑拘禁6天，12月7日上午自行掙脫手銬與鐵鍊後向警方求救報案才，警方循線在大園區某民宅查扣鐵鍊、手銬、鎖頭等證物，再循線拘捕郭男等3人到案。

檢警偵訊，蕭男坦承將蔡女擄走並對蔡女予以毆打洗劫等犯行；郭男也坦承對蔡女搶來現金、金飾變賣後獲利約5萬1千多元；許女也坦承參與整體行動，蔡女遭拘禁時，有提供蔡女食物、飲水、枕頭與棉被等物件之事實。

蔡女則指證遭3人限制人身自由，並遭傷害與強盜等情事，並提供醫院診斷證明與傷勢照片佐證；大園警方則提供現場查扣之鐵鍊、手銬、鎖頭、現場監視器與超商ATM提領現金等紀錄。桃檢認為郭男等3人犯行明確，偵結依加重強盜罪嫌將郭男、蕭男與許女等3人提起公訴。

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