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收假塞爆！台66線深夜遊覽車與5車追撞　網：過國一系統直接中獎

▲遊覽車前擋玻璃碎成蜘蛛網。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲台66線追撞車禍遊覽車前擋玻璃碎成蜘蛛網。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市台66線15.9公里楊梅段西向車道，3日深夜發生1輛遊覽車與5輛自小客車追撞連環車禍，遊覽車擋風玻璃碎裂，小客車車頭嚴重凹陷。警消救護人員將受傷較重的26歲古姓小客車駕駛，及51歲陳姓女導遊送醫急救，其餘駕駛則受輕傷無大礙，但這起車禍回堵超過3公里，過國一系統即堵在車陣中，網友說「直接中獎塞爆了！」，直到4日凌晨才獲得疏解，肇事原因尚待警方調查釐清。

▲自小客車車頭撞凹。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲自小客車車頭撞凹。（圖／記者楊熾興翻攝）

昨天為元旦3天連假的收假日，晚上22時30分許，台66線西向發生遊覽車與5部自小客車追撞車禍，6部車輛幾乎佔據整個車道，破碎車體零件散落路面，警、消初步檢傷調查，駕駛自小客車的古男左眼腫脹、肢體撕裂傷，甚至出現頭暈症狀，陳姓女導遊則為雙腳小腿處開放性骨折，所幸2人意識清楚，送醫救治後已無大礙，其他駕駛則受輕傷自行處理，遊覽車乘客則心有餘悸的在路邊等待接送。

▲車禍造成台66線過國一系統後塞爆。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲車禍造成台66線過國一系統後塞爆。（圖／記者楊熾興翻攝）

由於車禍現場一片凌亂，影響收假車輛通行，一度造成大塞車，回堵超過3公里，被塞在車陣的民眾PＯ群組說，「一過國一系統直接中獎，塞爆！」直至4日凌晨0時30分警方完成調查和吊車拖吊事故車後，現場恢復兩車道行駛才恢復順暢。

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