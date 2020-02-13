洗腎男凌晨散心誤闖快速公路　體力不支靠護攔超驚險！警及時援救

▲桃園市劉姓男子13日凌晨誤闖台66線快速公路在路肩漫步，警及時到場園就帶回安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子13日凌晨獨自外出，被發現誤闖台66線快速公路漫步路肩，平鎮警分局獲報後火速趕往，將呆立快速公路路肩上的劉男帶回派出所安置，並通知家人領回，員警查出劉男洗腎十餘年，因心情欠間凌晨外出散步，沒想到竟誤闖快速公路，家人趕抵後感謝員警及時救援，沒有發生意外。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，平鎮派出所凌晨接獲民眾報案，台66線快速公路上有男子在路肩行走，警員吳曉玲與陳宇邦立即驅車趕往救援，發現劉男赤腳誤闖快速公路，因體力不支依靠護欄旁，現場燈光昏暗且來往車輛速度飛快險象環生，員警立即將劉男帶上巡邏車帶回安置。

▲桃園市劉姓男子13日凌晨誤闖台66線快速公路，警方通知家人領回。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警查出，68歲的劉姓男長達十餘年洗腎，因身體不佳，13日因心情不好深夜離家外出散心，疑因天色昏暗誤闖快速公路，言談間疑似有厭世念頭，員警遞上熱茶，適時關切鼓勵，讓劉男重拾希望。

劉男妻子獲報後趕來，見其平安無恙放下心來，她向員警透露，深夜1時許發現先生不在家，騎機車在家中附近四處尋找，卻遍尋不著身影，沒想到居然誤闖快速公路，還好員警及時救援，否則後果不堪設想。

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