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丁守中自認施打AZ疫苗　陳亭妃諷：嘴巴說不要「身體很誠實」

▲▼臺北市長候選人丁守中前往北檢繳交保證金。（圖／記者林敬旻攝）

▲前國民黨立委丁守中。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

前國民黨立委丁守中日前喊話政府開放中國疫苗，並強調願意帶頭施打，近日卻被爆出已施打AZ疫苗。對此，民進黨立委陳亭妃表示，丁守中一連串的發言跟動作，就是國民黨對疫苗態度的縮影，這就是「嘴巴說不要，但是身體很誠實」的寫照。

丁守中23日下午在臉書證實，自己已經在5月26日施打AZ疫苗，他已經是平民百姓，不是政治人物、也非商業巨頭，不需要趁著打擊異黨異己就拉我下水，甚至還加碼自曝，「順帶一提，我愛中華民國我愛國貨，我有七張高端股票」。

對此，陳亭妃24日受訪時表示，丁守中一連串的動作跟發言，就好像國民黨對疫苗態度的縮影，一方面大罵AZ、唱衰AZ，護航中國疫苗；可是又利用特權打AZ，所以這就是「嘴巴說不要，但是身體很誠實」的寫照。

陳亭妃指出，丁守中是在5月26日施打疫苗，當時疫情已經爆發，所以是以第一類醫護人員為優先，所以要請問丁守中「你是第一類的醫護人員嗎？」、「你只是醫院董事，董事是屬於第一類嗎？」，雖然丁守中說是自費施打，但這當中有太多破綻互相矛盾。

陳亭妃說，希望丁守中還是要誠實為上，也沒有所謂「沒有人要打你才打」，因為5月26日疫情已經爆發，大家都希望可以打到疫苗，所以她認為丁守中就是說謊，希望台北市政府衛生局、中央流行疫情指揮中心予以調查，到底這整件事件是誰在搞特權打疫苗。

▼立委陳亭妃。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼陳亭妃。（圖／記者陳煥丞攝）

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