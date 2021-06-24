確診死亡累計599人　政院今拍板「每名發10萬元慰問金」

記者陳家祥／台北報導

行政院24日召開例行院會，針對立院提案發放染疫死亡者慰問金的決議，做出正面回應，政院正式拍板染疫死亡者每名發放10萬元慰問金。截至23日止，中央疫情指揮中心統計，累計因疫死亡人數為599位。

▲行政院發言人羅秉成。（圖／翻攝直播）

立法院日前在審議紓困追加預算時，決議通過朝野共同提案，要求衛福部應提供因本土新冠肺炎死亡的國人，每人10萬元喪葬費補貼，以表示國家對亡者及其家人的歉意。行政院也在今天院會中正式回應立院的決議，拍板通過這項政策。

行政院院會今聽取衛福部疫情報告，並就紓困4.0的精進方案進行討論，政院發言人羅秉成表示，政府會做到苦民所苦，希望能共渡難關，也請各相關部會本於同理心，早一天把相關補貼作業發放到受影響民眾或企業手上，這就是政府該做的事情。

針對紓困4.0的精進方案，行政院長蘇貞昌裁示，主要是朝4個面向，「資格認定放寬」、「補助人數額度加碼」、「新增個人及營業場所補助」、「店面租金減免」。

羅秉成指出，包括對自營業者、勞工紓困貸款所得認定基準的放寬，新增補助有投保的打工族，增加新創演藝團體紓困貸款，因此，勞工紓困貸款部分，已經有110多萬的案件申請，超過原本公告的50萬名額，決定從寬、從速審核，在110多萬的案件範圍內，如果都符合條件，通過的都可以核貸。

羅秉成說，目前個人紓困有超過660萬民眾受惠，產業則有4萬多家，新增的核貸也高達1600多億，政府希望在最快時間內，讓人們可以領到。

另外，為減輕國人負擔，6月民生電價緩調，受疫情影響的商業服務及農業電廢，也會按照相關辦法予以幾收。這部分受惠人數就高過1000萬人。