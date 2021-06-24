跨區傳播、北農染疫待解...蘇貞昌曝三級延長原因：這是不得已的決定

▲北農新冠肺炎感染擴大，全數攤商於萬大國小進行快篩。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院24日召開院會。針對日前宣布延長三級警戒措施到7月12日，行政院長蘇貞昌說，雖然疫情稍微有控制，但仍有跨區傳播的風險存在，有鑑於許多國家因解封太快導致疫情再起，又回頭進行嚴格管制，「我們不能因為貪快而重蹈覆轍，否則就枉費民眾這段時間的忍耐與犧牲」。

院長蘇貞昌說，從5月19日全國疫情升三級警戒後，在國人共同努力下，花了1個多月的時間，好不容易疫情稍稍穩定控制，惟目前跨區傳播及北農群聚感染事件仍然存在，又有鑑於世界許多國家因解封太快，致疫情再起，又要再回頭採取嚴格的管制措施，這樣的經驗歷歷在目，「我們不能因為貪快而重蹈覆轍，否則就枉費民眾這段時間的忍耐與犧牲」。

「因此，指揮中心已23日宣佈，全國同步，三級警戒再維持2週到7月12日。」蘇貞昌說，這是不得已的決定，希望國人共體時艱，一體遵守，再忍耐一陣子，把原有防疫規範持續做到位，用2週的時間，換得國人長久的平安。請各部會與國人，一定要堅持下去，爭取防疫降級，以及解除管制，早日到來。

蘇貞昌也提到，居家快篩試劑已經核准上市，在4大超商與藥局都可購買得到，民眾可透過更多元、普遍的篩檢管道，進行自我健康偵測，一旦發現陽性，也請遵循「家用快篩試劑指引」，進行正確的後續處置。

蘇貞昌說，這段時間，全國上下無不繃緊神經，全力以赴，現在整體疫情稍獲控制，但防疫行動還是要維持。希望大家一起再用2週的時間，把疫情再壓制下去，逐步讓國人能夠恢復往日正常生活。