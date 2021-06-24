手機螢幕摔成蛛蜘網狀無法顯示　枋寮女警硬是想辦法找到失主

▲枋寮警分局建興派出所警員陳昱安找手機交還失主 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

手機螢幕已碎裂成蜘蛛網狀不僅畫面無法顯示，手機的來電鈴聲也因為螢幕觸控功能失效無法接起電話，枋寮警方仍鍥而不捨洽請熱心電信行協助找到失主，讓心急如焚的失主一再向警方及拾獲民眾道謝。

枋寮警分局建興派出所警員陳昱安日前擔服值班勤務時，接獲潘姓民眾來所報案拾獲一支三星手機；陳員一看，手機雖是開啟螢幕畫面，但螢幕已碎裂成蜘蛛網狀，不僅畫面無法顯示，手機的來電鈴聲也因為螢幕觸控功能失效無法接起電話。

由於無法接聽電話，陳員鍥而不捨附近電信門市詢問是否還有其他方法可查詢手機主人的聯繫方式，熱心的電信業者將破損手機的SIM卡插進備用手機，在SIM卡通訊錄中發現名稱為「家」的電話號碼。

警方記下號碼後返所撥打電話，確認該手機失主是郭姓女士，接到電話郭婦的女兒，表示母親今早騎車出去買東西時，途中手機疑似從外套口袋掉出來。失主接獲警方通知後趕至派出所領取手機，雖然手機螢幕損壞，但因手機裡有重要通訊錄、照片及資料，讓失主激動一再道謝。

分局長簡彥匡肯定陳員積極為民服務精神，讓失物在最時間內回到失主手中，值得同仁學習，並呼籲皮夾等物品體積不大，常有民眾使用後遺落，應當妥適收藏，才不致一時疏忽造成不便或遭宵小覬覦，若是民眾遺失物品，仍可就近至派出所求助、警方會全力幫忙。

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