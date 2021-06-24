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屏東枋寮「緩打潮破底」80至84歲僅16％施打　縣府疾呼快來

▲接種疫苗 。（圖／屏東縣政府提供）

▲接種疫苗 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

受氣候不穩等因素影響，屏東的疫苗施打率有降低趨勢，其中琉球鄉施打率僅28%，車城及滿州也都不到40%，枋寮80-84歲的長者施打率甚至只有16%，縣長潘孟安呼籲符合資格儘速接種疫苗 ，以提高群體免疫，早日解封。

縣府表示，為讓更多人快速施打到疫苗，提升整體保護力，今(24)日下修長者施打年齡，明天起，73歲 (原住民63歲) 以上之長者都可以開始施打，請符合資格的民眾盡快前往各注射站施打疫苗，同時也要求各鄉鎮市公所善盡通知責任，共同努力提高疫苗覆蓋率，控制疫情才能早日解封。

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屏東縣統計縣內80歲以上長者的疫苗接種率，發現接種率較高的鄉鎮，有麟洛、九如及屏東市，皆有5至6成的施打率，反之接種率較低的鄉鎮，原鄉住民鄉的來義、春日、三地門施打率均低於平均值甚多，如琉球施打率僅28%，車城及滿州也都不到40%，枋寮80-84歲的長者施打率甚至只有16%，希望各村里長或村里幹事努力通知，讓民眾盡快接種，提升群體免疫力。

縣府說，國內啟動大量施打後，屏東第一批獲撥的AZ疫苗2萬9000劑，已於6月20日全數接種完畢；6月17日第二批AZ疫苗1萬6400劑，至今施打6013劑，還剩10387劑。屏東獲撥3500劑的莫德納疫苗，現已施打2190劑，還剩1310劑，依據中央流行疫情指揮中心公告開放1-3類及孕婦接種。至於下波莫德納疫苗配發時間及數量，中央尚未公告。

衛生局推估縣內孕婦有3577人，可自行選擇施打莫德納或AZ疫苗，今日各院預約接種孕婦約55人，皆選擇莫德納疫苗。衛生局請孕婦朋友務必先讓婦產科醫師完整評估後，再到全縣13家責任合約醫院或安和醫院、優生婦產科醫院預約接種。

潘縣長強調，根據中央流行疫情指揮中心調查，台灣至少得要有70％到80％的人口完成疫苗施打，才能達到群體免疫，再次呼籲符合資格的民眾「快點來打，來了就打」！

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