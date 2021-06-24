20多歲確診男隔離中失蹤！　砸破防疫旅館窗戶　從6樓房間跳窗逃逸

▲防疫人員進入房間查看後，才發現男子早就逃之夭夭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本大阪市發生一起染疫男子逃離防疫旅館的荒謬事件，該名20多歲男子22日上午突然失聯，護理師當天中午隨即進入房內查看情況，怎知進入男子住的6樓房間後，卻發現他早已消失無蹤，窗戶更有破壞痕跡，疑似是破窗逃逸。

根據《關西電視台》報導，該名20多歲男子因染疫被要求進入防疫旅館進行隔離休養，19日入住位於大阪市的APA HOTEL東梅田南森町站前館，同時被安排在6樓的房間。然而染疫男子22日早上開始便突然失聯，館方擔憂男子健康惡化，因此當天下午1時由護理師進入房內查看，沒想到護理師進到房內後，卻沒有看到該名男子的身影。

▲此次事發的APA HOTEL東梅田南森町站前館。（圖／APA HOTEL官網）

護理師查看後，才發現位於6樓的房間窗戶已經遭到破壞，男子疑似從窗戶逃出防疫旅館。據悉，旅館的所有出入口與逃生梯都設有24小時保全看守，同時也有架設監視器，然而卻完全沒有拍到男子的身影或是發現任何可疑情形。

根據《朝日新聞》報導，駐守旅館的護理師21日下午4時20分左右曾經透過內線與男子聯絡，確認他的身體狀況，但當時並未發現任何異狀。

保健所目前仍在尋找該名患者的行蹤，如果還是找不到人，將會向警方通報失蹤。對此，大阪府呼籲隔離民眾，務必遵守相關規定，隔離期間切勿外出。

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