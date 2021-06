史上最大規模！美日實戰軍演「東方之盾」登場　4700人參加

▲圖為2019年軍事演習畫面。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

日本與美國「東方之盾」(Orient Shield)軍事演習24日起拉開序幕,在日本各個駐地基地和演習場展開訓練。此次動員約1700名美軍及3000名日本陸上自衛隊成員參加,是有史以來最大規模的一次。

綜合NHK、army.mil等外媒報導,「東方之盾」是美日自1985年起舉辦的年度陸上聯合軍演,旨在提高美日兩軍聯合戰術策劃水準、協調性及互操作性。今年為第35次舉辦,於6月24日至7月11日登場,旨在展現美日雙方在促進印太地區和平穩定的共同承諾。

談及此次演習,日本防衛大臣岸信夫強調,如今在日益嚴峻的地區安全環境下,強化自衛隊和美軍夥伴關係至關重要,同時希望加強日美同盟的威懾及反應能力。

In the #Arc21, a multilateral exercise with the US and French Army, we achieved great results toward the realization of the Free and Open Indo-Pacific Strategy.

Check the video clip coming the “#OrientShield”, a bilateral exercises with the US Army, started from June 24th. pic.twitter.com/Zg7lSKczqn