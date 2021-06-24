史上最大規模！美日實戰軍演「東方之盾」登場　4700人參加

▲圖為2019年軍事演習畫面。（圖／達志影像／美聯社）
記者詹雅婷／綜合外電報導
日本與美國「東方之盾」（Orient Shield）軍事演習24日起拉開序幕，在日本各個駐地基地和演習場展開訓練。此次動員約1700名美軍及3000名日本陸上自衛隊成員參加，是有史以來最大規模的一次。
綜合NHK、army.mil等外媒報導，「東方之盾」是美日自1985年起舉辦的年度陸上聯合軍演，旨在提高美日兩軍聯合戰術策劃水準、協調性及互操作性。今年為第35次舉辦，於6月24日至7月11日登場，旨在展現美日雙方在促進印太地區和平穩定的共同承諾。
談及此次演習，日本防衛大臣岸信夫強調，如今在日益嚴峻的地區安全環境下，強化自衛隊和美軍夥伴關係至關重要，同時希望加強日美同盟的威懾及反應能力。
陸軍種間の日米共同訓練「オリエント・シールド21」を〜7/11の期間で実施。— 岸信夫 (@KishiNobuo) June 22, 2021
今年は同訓練で過去最大級となる日米隊員約3000名が参加します。https://t.co/lPu2MJd6L5
In the #Arc21, a multilateral exercise with the US and French Army, we achieved great results toward the realization of the Free and Open Indo-Pacific Strategy.— JGSDF (@Japan_GSDF) June 22, 2021
Check the video clip coming the “#OrientShield”, a bilateral exercises with the US Army, started from June 24th. pic.twitter.com/Zg7lSKczqn
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