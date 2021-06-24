史上最大規模！美日實戰軍演「東方之盾」登場　4700人參加

▲圖為2019年軍事演習畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本與美國「東方之盾」（Orient Shield）軍事演習24日起拉開序幕，在日本各個駐地基地和演習場展開訓練。此次動員約1700名美軍及3000名日本陸上自衛隊成員參加，是有史以來最大規模的一次。

綜合NHK、army.mil等外媒報導，「東方之盾」是美日自1985年起舉辦的年度陸上聯合軍演，旨在提高美日兩軍聯合戰術策劃水準、協調性及互操作性。今年為第35次舉辦，於6月24日至7月11日登場，旨在展現美日雙方在促進印太地區和平穩定的共同承諾。

談及此次演習，日本防衛大臣岸信夫強調，如今在日益嚴峻的地區安全環境下，強化自衛隊和美軍夥伴關係至關重要，同時希望加強日美同盟的威懾及反應能力。