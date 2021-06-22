　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

恐怖西南風！紫色「雷雨巨人」強襲全台豪大雨再一天　準颱風蠢動

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲對流發展時「紫色訊號」為雷雨胞，通常伴隨劇烈天氣。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／台北報導

梅雨鋒面報到，與西南季風夾擊之下，全台降雨主要集中在中南部和北東部，中央氣象局持續針對北北基桃、苗栗台中6縣市發布「大雨特報」，易有短時強降雨發生，尤其23日（周三）桃園以北、台中地區將有局部大雨，預估各地白天降雨有機會再度增多，一波波移入發展通過時，有局部豪大雨發生機率，一直到24日（周四）降雨將趨緩、雨區再縮小。

氣象局預報，入夜到23日滯留鋒面仍在台灣上空，加上西南風依舊偏強，天氣不穩定，各地出現陣雨或雷雨的機率高，基隆北海岸及宜花仍有局部對流發展，造成豪雨發生，西半部多數地區降雨稍緩，但23日白天降雨有機會再度增多，對流移入時易出現短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，恐伴隨強風、雷擊等劇烈天氣現象；至於溫度方面，感受較舒適，各地高溫約28到30度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【大雨特報22:00】基隆北海岸級花蓮已有豪雨發生，入夜至23日桃園以北、苗栗台中有局部大雨發生機率，範圍包括：基隆市、台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市。提醒民眾，連日降雨，山區請留意坍方、落石、溪水暴漲，適逢大潮，低窪及沿海地區也要慎防局部積淹水。

▼全台豪大雨再一天！降雨熱區逐漸縮小 。（圖／NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▼6/22全台雨量排名幾乎由高雄包辦 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▼今年第5號颱風「薔琵」」最快23日生成 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼準薔琵颱風。（圖／中央氣象局）

根據氣象局統計，截至22日深夜11時30分，全台累積雨量最高前10名有8名獎落高雄，冠軍在高雄茂林的多納林道達230毫米，其次為台南官田182毫米，高雄桃源御油山180毫米。

關島附近海面有一熱帶性低氣壓醞釀中，以時速17公里速度向西北移動，有發展為今年第5號輕度颱風「薔琵」」（Champi，寮國命名：花名）的趨勢，氣象局預計最快23日會生成，目前初判路徑是一路往北朝日本近海移動。

氣象局預計，24日仍受滯留鋒面影響，不過鋒面結構變差，降雨有機會減少，西半部及東北部有短暫陣雨或雷雨，仍有局部大雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。25日（周五）鋒面逐漸北移，西半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，主要降雨偏向於午後熱對流所造成，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局進一步說明，對流旺盛發展時會出現的「雷雨巨人」－中尺度對流系統，也就是雷雨胞會隨著鋒面移入，曾在6/6第2波梅雨時，在高雄、台南降下大暴雨，6/22午後宜蘭也有明顯雷雨胞發展，時雨量達84毫米，台南、花蓮也有明顯短延時強降雨，局部時雨量達100毫米左右，雷雨胞在色調強化衛星雲圖裡，就是「一顆顆美麗、紫紅色的訊號」。

「雷雨巨人」的高度可數十公里、到達大氣層的對流層天花板，籠罩區域範圍可達100公里，持續時間可達數小時，其中將出現大量雨勢，並挾帶強風、閃電雷擊，且降雨、劇烈天氣會隨雷雨胞通過、離開，呈現非連續性的發生。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
童仲彥拍AV「絕對露點」　真實畫面曝光
蛇蠍女50萬買凶斬殺偷吃夫！　小三驚險逃死劫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三級警戒擬延長！　名醫驚曝「關鍵數字」勸柯文哲：學學侯友宜

偷看手機驚見大秘密！男友反串「公主病女」討拍　次數多到讓她傻眼

恐怖西南風！紫色「雷雨巨人」強襲全台豪大雨再一天　準颱風蠢動

快訊／大樂透3.6億一注獨得　億萬富翁「誕生台中」

北捷今起開放1280「線上退票」　僅「5步驟」免出門排隊

單身妹雨中嘶吼「我原廠耶」濕身求愛　49秒撕心影片讓網笑翻

台南所長打疫苗後中風　子女爆「病因遭關切」...改口：謝謝醫護

逼男友1.5hrs「衝宜蘭買烤雞」被打槍　新北妹崩潰公審：該放生？

「三級警戒」延長到7／12　指揮中心回應了！

新竹縣即起提供孕婦預約莫德納　5醫療院所開放登記

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

藍心湄台上更衣直接半裸　9年前演唱會2021還在聽!!

神明桌抽屜虎皮蛋糕限量販售！　橘貓肥美出爐...網暴動：有賣嗎？

宋江《無法抗拒的他》動不動就摸　狂撩韓韶禧..她整個大暈船

三級警戒擬延長！　名醫驚曝「關鍵數字」勸柯文哲：學學侯友宜

偷看手機驚見大秘密！男友反串「公主病女」討拍　次數多到讓她傻眼

恐怖西南風！紫色「雷雨巨人」強襲全台豪大雨再一天　準颱風蠢動

快訊／大樂透3.6億一注獨得　億萬富翁「誕生台中」

北捷今起開放1280「線上退票」　僅「5步驟」免出門排隊

單身妹雨中嘶吼「我原廠耶」濕身求愛　49秒撕心影片讓網笑翻

台南所長打疫苗後中風　子女爆「病因遭關切」...改口：謝謝醫護

逼男友1.5hrs「衝宜蘭買烤雞」被打槍　新北妹崩潰公審：該放生？

「三級警戒」延長到7／12　指揮中心回應了！

新竹縣即起提供孕婦預約莫德納　5醫療院所開放登記

高雄「81歲深情老夫妻」結婚49年　穿情侶裝手牽手打疫苗

雷納德仍有機會回歸？快艇不公布傷情有原因　名記曝不需動刀

疫情下心聲》打疫苗不只是權利　更是每個國民應盡義務！

【染疫理賠】打疫苗84猝死！疫苗險如何賠？防疫保單怎麼挑？

【疫情下房客】實習工作臨時喊卡！專家教你怎跟房東協調降租金

「真人版白雪公主」確定由《沙贊2》混血女星演出！　本人開心證實：夢想成真

謝承均「大學帥照」曝光！　濃眉＋中長髮…網狂讚：台版木村拓哉

盼阿巴西增進球技細膩度　籃協傳有意向FIBA爭取成本土

三級警戒擬延長！　名醫驚曝「關鍵數字」勸柯文哲：學學侯友宜

俄羅斯史上最大海上軍演　沿日軍「偷襲珍珠港」路線到夏威夷

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

生活熱門新聞

三級警戒延長到7／12　指揮中心回應了

即／端午連假陪妻回娘家過節　26歲汽車維修師確診

單身妹雨中嘶吼「我原廠耶」49秒撕心影片網笑翻

52歲男打疫苗後喘不過氣　隔天躺床上亡

安卓手機狂跳「這警訊」　網一片哀嚎

即／大樂透3.6億一注獨得「獎落台中」

2月大女嬰吐血奶泡亡　法醫相驗結果出爐

梅雨巨人強擊！全台豪大雨再一天

50歲女打疫苗猝死　衛生局曝死因

三級警戒擬延長！醫曝「關鍵數字」勸柯學侯友宜

酒精只噴手GG！他曝「推車、零錢」正確消毒法

逼男友1.5hrs衝宜蘭買烤雞　新北妹被拒怒公審

美國莫德納首波110萬劑「分配原則曝光」

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

更多熱門

相關新聞

強對流雨帶移入！8縣市豪雨特報

強對流雨帶移入！8縣市豪雨特報

滯留鋒影響，氣象局今（22）日持續發布豪大雨特報，稍早雨區往北東擴大，雨勢也更強，包含16縣市都有豪、大雨發生機率。其中，新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、高雄市、屏東縣地區及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，台北市、苗栗至台南及南投有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

LIVE／雨彈進攻14縣市　氣象局說明

LIVE／雨彈進攻14縣市　氣象局說明

連日大雨彰化又淹　水溝變急流灌路面

連日大雨彰化又淹　水溝變急流灌路面

梅雨季全台大降雨　避免買到淹水宅靠3招

梅雨季全台大降雨　避免買到淹水宅靠3招

全台11縣市慎防短延時強降雨　蔡英文：保持警戒

全台11縣市慎防短延時強降雨　蔡英文：保持警戒

關鍵字：

氣象氣象雲梅雨鋒面大雨特報雷雨胞西南風

讀者迴響

熱門新聞

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

獨／三級警戒擬延長至712　3大考量曝光

三級警戒延長到7／12　指揮中心回應了

快訊／焦糖陳嘉行勝訴momo親子台：現在糗了吧

即／端午連假陪妻回娘家過節　26歲汽車維修師確診

童仲彥拍AV曬上空身材！網笑指「鮪魚肚」

單身妹雨中嘶吼「我原廠耶」49秒撕心影片網笑翻

陳零九康復出院首直播！　曝染疫「1恐怖後遺症」...還罹患恐慌症

52歲男打疫苗後喘不過氣　隔天躺床上亡

《富爸爸，窮爸爸》作者警告：史上最大崩盤將臨

比特幣崩了！價格跌破3萬美元

他花500多塊買加密貨幣一夜變30兆

安卓手機狂跳「這警訊」　網一片哀嚎

4大超商開賣「家用快篩試劑」懶人包

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

更多

最夯影音

更多
瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑
英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面