恐怖西南風！紫色「雷雨巨人」強襲全台豪大雨再一天　準颱風蠢動

▲對流發展時「紫色訊號」為雷雨胞，通常伴隨劇烈天氣。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

梅雨鋒面報到，與西南季風夾擊之下，全台降雨主要集中在中南部和北東部，中央氣象局持續針對北北基桃、苗栗台中6縣市發布「大雨特報」，易有短時強降雨發生，尤其23日（周三）桃園以北、台中地區將有局部大雨，預估各地白天降雨有機會再度增多，一波波移入發展通過時，有局部豪大雨發生機率，一直到24日（周四）降雨將趨緩、雨區再縮小。

氣象局預報，入夜到23日滯留鋒面仍在台灣上空，加上西南風依舊偏強，天氣不穩定，各地出現陣雨或雷雨的機率高，基隆北海岸及宜花仍有局部對流發展，造成豪雨發生，西半部多數地區降雨稍緩，但23日白天降雨有機會再度增多，對流移入時易出現短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，恐伴隨強風、雷擊等劇烈天氣現象；至於溫度方面，感受較舒適，各地高溫約28到30度。

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【大雨特報22:00】基隆北海岸級花蓮已有豪雨發生，入夜至23日桃園以北、苗栗台中有局部大雨發生機率，範圍包括：基隆市、台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市。提醒民眾，連日降雨，山區請留意坍方、落石、溪水暴漲，適逢大潮，低窪及沿海地區也要慎防局部積淹水。

▼全台豪大雨再一天！降雨熱區逐漸縮小 。（圖／NCDR）



▼6/22全台雨量排名幾乎由高雄包辦 。（圖／中央氣象局）



▼今年第5號颱風「薔琵」」最快23日生成 。（圖／中央氣象局）



根據氣象局統計，截至22日深夜11時30分，全台累積雨量最高前10名有8名獎落高雄，冠軍在高雄茂林的多納林道達230毫米，其次為台南官田182毫米，高雄桃源御油山180毫米。

關島附近海面有一熱帶性低氣壓醞釀中，以時速17公里速度向西北移動，有發展為今年第5號輕度颱風「薔琵」」（Champi，寮國命名：花名）的趨勢，氣象局預計最快23日會生成，目前初判路徑是一路往北朝日本近海移動。

氣象局預計，24日仍受滯留鋒面影響，不過鋒面結構變差，降雨有機會減少，西半部及東北部有短暫陣雨或雷雨，仍有局部大雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。25日（周五）鋒面逐漸北移，西半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，主要降雨偏向於午後熱對流所造成，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局進一步說明，對流旺盛發展時會出現的「雷雨巨人」－中尺度對流系統，也就是雷雨胞會隨著鋒面移入，曾在6/6第2波梅雨時，在高雄、台南降下大暴雨，6/22午後宜蘭也有明顯雷雨胞發展，時雨量達84毫米，台南、花蓮也有明顯短延時強降雨，局部時雨量達100毫米左右，雷雨胞在色調強化衛星雲圖裡，就是「一顆顆美麗、紫紅色的訊號」。



「雷雨巨人」的高度可數十公里、到達大氣層的對流層天花板，籠罩區域範圍可達100公里，持續時間可達數小時，其中將出現大量雨勢，並挾帶強風、閃電雷擊，且降雨、劇烈天氣會隨雷雨胞通過、離開，呈現非連續性的發生。

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