快訊／雲林麥寮民宅火警　2男女昏迷被救出送醫搶救

▲雲林縣麥寮鄉一處民宅今(24)日早上約6點30分發生火警，冒出大量濃煙，據報稱屋主受困呼救，相當危急。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣麥寮鄉一處民宅24日上午約6點30分發生火警，據稱屋主受困呼救，相當危急，雲林縣消防局隨即派出三個分隊警消車組共19人前往搶救，於20分鐘內控制火勢後進入搜救，找到受困者一男一女，送往醫院救治，火警發生原因尚待進一步調查。

麥寮鄉興華村一處2樓建築民宅，早上發生火警，雲林縣消防局06時29分獲報，指出建築物冒出濃煙且疑似聽到裡頭有呼救聲。雲林縣消防局隨即派遣麥寮、崙背、褒忠車組共10車19名警消前往現場搶救。

警消到場後發現火勢正向2樓延燒，冒出大量濃煙，鄰居亦緊張表示，未見屋主出來，極有可能受困屋內。警消隨即佈線搶救，在20分鐘內控制火勢後入內搜救，於06時57分找到2名受困者一男一女均已昏迷，隨即送醫救治。

蘇姓(43歲)女子昏迷對聲音有反應，送往雲林長庚醫院，周姓(47歲)男子昏迷有呼吸送往雲林基督教醫院；警消人員於07時13 分將火勢完全撲滅，火警發生原因須待進一步調查。

▲警消於屋中救出一男一女，均昏迷送醫救治送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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