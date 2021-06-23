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｢丁守中憑什麼第一順位打疫苗」　王婉諭：凸顯接種順序有多荒唐

▲王婉諭批評丁守中憑什麼第一順位打疫苗。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

▲王婉諭批評丁守中憑什麼第一順位打疫苗。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨前立委丁守中23日證實已接種AZ疫苗，原因是5月26日時醫院通知他屬第一類施打人群，且尚有餘AZ疫苗，因此要他儘速完成注射。對此，時代力量立委王婉諭批評，丁守中憑什麼優先施打疫苗？不僅令人心寒且無法接受，更再次凸顯台灣接種順序有多荒唐。

「呼籲開放中國疫苗、手握七張高端股票的丁守中，到底憑什麼優先施打疫苗？」王婉諭23日晚間在臉書表示，丁守中不久前還在呼籲我國應該要開放中國疫苗，近日卻被爆出早就已經打完AZ疫苗，稍早他本人也在臉書上證實。

但王婉諭質疑，丁守中臉書聲明讓人充滿疑問，自稱5月26日被醫院通知屬於第一類施打人群，因為尚有餘AZ疫苗，所以要他盡快完成注射；然而根據不同報導，卻發現許多不同的說法，有些說丁守中是「自費施打」、有些又說他是「志工身份」施打、有些還說他是「醫院董事」施打。

王婉諭表示，種種混亂的說法，完全讓人看不懂，丁守中先生到底是以什麼樣的身份優先施打疫苗。若丁守中稍早在自己臉書上發文的言論屬實，目前規定的第一類人員是維持醫療量能的醫事人員，「我就要問，丁守中憑什麼是疫苗施打的『第一順位』？」

王婉諭說，她昨天才剛剛接到陳情，許多第一線在北市身障者社區家園服務的工作人員向我們表示，他們已經被造冊許久，卻仍沒辦法排到施打；對比坐在家手握七張高端股票的丁守中，卻能被安排在第一順位優先施打，實在令人心寒。

王婉諭批評，若丁守中真的是以接種第一順位資格而優先施打完疫苗，不僅讓人無法接受，更再次凸顯了，台灣接種順序、資格認定，有多荒唐。

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