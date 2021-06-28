羅一鈞19年前「馬拉威同框陳水扁」　陳致中曝學霸棄高薪背後洋蔥

記者黃翊婷／綜合報導

經常關注中央流行疫情指揮中心每日記者會的民眾，應該對醫療應變組副組長羅一鈞不陌生。高雄市議員陳致中27日晚間在臉書PO出羅一鈞的青澀照片，當時羅一鈞在2002年7月間與時任總統陳水扁訪問非洲邦交國馬拉威，便立志未來要在感染科領域發展，如今19年過去，他仍在第一線抗疫，「讓我們在疫情黑暗中看見台灣人奉獻自己而為彼此綻放的光！」

▲站在陳水扁右邊的年輕醫師就是羅一鈞。（圖／翻攝自Facebook／陳致中）

陳致中提到，2002年7月時任總統陳水扁訪問非洲邦交國馬拉威，當地人幾乎可以說是「聞愛滋色變」，但合照裡站在右邊的年輕醫師卻自願前往，這名醫師是當年台灣駐馬拉威醫療團的外交替代役，充滿熱情抱負的史懷哲精神，「是不是有一點眼熟？沒有錯，他就是防疫這段時間我們每日在CDC記者會上所看到的羅一鈞副署長。」

陳致中透露，羅一鈞其實是一名學霸，學習成績相當優秀，卻甘願放棄高薪的道路，投入非洲醫療人道外交工作，當時羅便立志未來要在感染科領域發展，2003年台灣抗SARS之後，政府效法美國經驗建置中央級的「國家衛生指揮中心（NHCC）」，因應流行疫情、生物恐攻、生物病原災害，以及緊急醫療災難的完整防災啟動機制，並首創「防疫醫師」制度，確立防疫醫師的待遇與地位，大幅提高政府對抗流行疫情的處置協調應變能力，「走在感染科道路的羅醫師也在當時投入這個行列。」

如今19年過去了，陳致中說，從愛滋病、伊波拉到新冠肺炎，羅一鈞依然守在最前線，他的故事、無數跟他一樣在第一線打仗的醫護人員的形影，「讓我們在疫情黑暗中看見台灣人奉獻自己而為彼此綻放的光！」

▼羅一鈞是現任的疾管署副署長，經常能在指揮中心的記者會上看到他。（圖／記者李毓康攝）