快訊／804醫院累計18人確診！「這2地方」染疫人數最多

▲鄭文燦進行說明（圖／翻攝臉書）

記者沈繼昌、林昱萱／桃園報導

指揮中心23日公布國內新增104本土個案；另確診個案中新增24例死亡，而桃園部分則增加7例。對此，稍早桃園市府也公布其中3例與804相關，而鄭文燦也表示，國軍804醫院目前採檢情況，確診個案是比較集中在ICU跟第九病房。

鄭文燦表示，此7例中其中3例與804醫院相關，而衛生局長王文彥也提到，該醫院今天新增一位病患確診、一位護理師、一位看護，目前已累計18人確診，分別為3名護理師、3位陪病家屬、5位病人、7位看護。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，該名確診護理師日前已經施打兩劑AZ疫苗，應該有保護力，CT值卻仍是達35，但她並沒有出現任何症狀。對此，王文彥表示，並不是說疫苗沒有效，她整個病毒量都很低。

對此，鄭文燦表示，國軍804醫院已完成第1輪全院採檢，將進行後續2、3、4採，因為過去部桃事件有一些確診病患是在23採甚至4採才出來，國軍804已經採取這方案，病患每三天採檢一次、醫護人員定期採檢，有關病人追溯計畫，一旦有群聚感染，熱區病人一定要進行回溯，家人親友都要，因為可能產生潛在感染者，也要透過環境採檢、協助判斷熱區，因為環境汙染情況下，確診個案就多，因此環境污染因素也必須納入。