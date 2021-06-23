全球財富報告：台灣貧富差距「大於日韓」　百萬美元富翁人數飆升

▲台灣的百萬美元富豪人數自2020年到2025年預計將成長將近7成。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

瑞士信貸集團（Credit Suisse）最近發布了《2021全球財富報告》，其中顯示儘管疫情大流行，全球財富總額仍小幅上升7.4％，成年人每人財富平均增長6％。亞太地區個人財富淨值達百萬美元（約新台幣2799萬元）富翁人數到2025年將大幅增加，其中台灣預計增加近70％，超越日、韓，也高於全球平均增幅。

報告數據顯示，台灣2020年個人財富淨值達百萬美元的富豪人數為60.9萬人，預估到2025年將增至103.1萬人，增幅高達69.3%，超越美國27.8％、日本47.8％、南韓68.6％、香港59.8％與新加坡61.9％的增幅，但落後於中國大陸92.7％與印度的81.8％增幅。

在百萬美元富翁所佔人口比例方面，台灣2015年至2020年從2.2％上升至3.1％，也就是說每百人就有3人擁有約新台幣2800萬元的財富，在2020年此項數據中，瑞士奪下全球最高的14.9％、美國8.8％、香港8.3％、新加坡5.5％、日本3.5％，然而，富翁佔比低於台灣的則有南韓2.5％、中國0.5％與印度的0.1％。

吉尼係數（Gini coefficient）是用來衡量財富不均的指標，台灣此數據高達70.8，超過日本的64.4與南韓的67.6，顯示台灣貧富差距情形更為嚴重，而中國的吉尼係數在2020年底上升至82.3，美國同年的數據雖有略降0.1，但仍高達85。

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