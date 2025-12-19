舒華90秒絕美宣傳桃園　「5小時僅24次觀看」網友曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市政府邀請i-dle台灣成員舒華拍攝桃園觀光宣傳影片，片長90秒、畫面唯美。但有網友發現，市府的YouTube頻道上傳影片5小時，觀看次數卻只有24次，熱度似乎不高，與舒華的超高人氣不成正比；其他網友們分析，可能是因為太多頻道都有上傳同一部影片，才會導致觀看次數過於分散。

▲影片上傳14個小時，觀看次數為1698次。（圖／翻攝自YouTube／桃園事）

桃園市政府邀請舒華以「桃園女兒」視角，拍攝觀光宣傳影片，舒華化身最熟悉家鄉的導覽者，以「這是我心裡的桃園」為主軸，介紹大溪老街、福仁宮、小烏來天空步道等景點，短短90秒呈現出桃園的自然療癒、人文底蘊與都會活力等多元樣貌。

然而，有網友在Threads上發文表示，桃園市政府的YouTube頻道「桃園事」上傳舒華的宣傳影片，5個小時卻只有24次觀看次數，其中2次還是他自己看的，讓他感到很驚訝。民進黨桃園市議員黃瓊慧也留言表示，「我貢獻1次」。

桃園景點宣傳片找舒華拍攝 網友解析觀看低迷原因

其他網友推測，可能是因為太多頻道都有發布同一部影片，才會導致觀看次數過於分散，「主要是太多人分享了」、「因為它不是第一個影片來源，有幾個比桃園事還要早發布，觀看也更高」、「太分散了，都看到其他頻道的影片」、「直接放舒華IG應該會爆掉」。