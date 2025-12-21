　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開會沒結果是因為「問題解析度太低」　堅持每件都重要=0進展

▲屬蛇的朋友，在職場中容易出現溝通上的摩擦和誤解，請保持良好的心態和能量，並學會換位思考，避免糾紛擴大。（示意圖／視覺中國CFP）

▲開會沒結果常是因為「主題太模糊」。（示意圖／視覺中國CFP）

文／安藤廣大
摘自／悅知文化《完美決定之魂

性格謹慎的人，會尋求百分之百完整的資訊，等到缺點與疑慮全都消除後，才會進一步行動。於是，一切速度都會變慢。

▌落實為「下一步行動」

[廣告]請繼續往下閱讀...

會議之所以遲遲無法結束，可能是因為「問題的解析度太低」。一旦開會的主題模糊不清，就會不知道該做什麼決定。含糊不明的議題，就算是討論過了，也無法得出結論。

「今後將如何經營公司？」

像這樣的重要議題，即使是讓包括基層的人一起開會，想必也是商量不出任何具體的決策。說不定還會變成抱怨一下其他部門，或是聊聊以前的事、講講辦公室八卦就結束了。

「總之事情很多，讓我們明天繼續加油吧！」

甚至如此這般草率地結束會議，連討論的擂台都沒能站上去對打。在此要注意的是「問題的解析度」，也就是「有沒有把問題落實到行動的層次」，而這正是本章所要討論的主題。

「要做○○ ？ 還是不做？」

如果還有考慮的空間，那就設定好「要在何時之前決定」的期限。必須將問題的解析度提升到這種層次，才有辦法下決定。

▌問題的大小

留意問題的「大小」，也是相當重要的一件事。

「這項任務要由誰來執行？」

若是這種程度的小問題，應該要立刻決定；簡言之，就是要放進3個盒子中的「1」裡。

而且，要由該主管當場做出決定， 千萬別花時間在這裡討論像這樣的判斷，就讓人上之人來做。

此外，太大的問題最好也要避免，因為並不屬於自己的「責任」。

「是否該收掉事業？」
「是否該重組部門？」

像這種層次的問題，無法在實務工作上決定，應該由老闆或高階主管來決策才對。人只要處理「與自身職責相符」的問題就好。這時，若能將大問題化為小問題，或許就能看見解決的線索。

■ 如何才能改變業務部？

■ 應該鎖定中小企業為目標客戶，還是往大企業擴張？

藉由將問題化為具體的行動選擇，便能看出該怎麼做，然後就能依自己的職責做出決定。

▌原則上「要把問題縮小」

會把問題複雜化的人，往往會將問題放大。明明好不容易把問題縮小到了行動層次，卻又開始擴大議題。

「到底我們的工作對人類的成長有做出任何貢獻嗎？」
「為了日本的經濟，現在該做些什麼？」

事實上，像這樣的討論「個人自行思考」就好。在處理問題時，把問題縮小到自己能處理的程度，是不變的鐵則。

空泛地討論重大主題，是無法讓工作有所進度。與其如此，不如採取像是「將業務改善的次數，新增至績效評估項目」等做法，就會出現一些應該在「個人層次」上改善的問題。若能如此，決策者便能決定問題的先後順序，並努力解決問題。

放棄其他的選擇，就是做決定。堅持「一切都很重要」的狀態，是無法有任何進展的。

★本文摘自悅知文化出版《完美決定之魂【2025年日本最暢銷商業管理TOP1】：「瞬間決斷」的思考法！能夠做決定的人，最偉大。》，作者安藤廣大，識學株式會社董事長兼執行長。2013年起認識到「識學」的概念後便離開公司體系。以識學講師的身分，對許多企業的業績提升做出貢獻。著作《數值化之鬼》、《機制化之神》等商業思維書籍，全系列銷售突破180萬冊，被譽為商務人士必讀。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文原始計畫更駭人！57歲男制止他遭砍罹難　意外擋下更大屠殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開會沒結果是因為「問題解析度太低」　堅持每件都重要=0進展

獻花悼念出現品牌飲料！手搖飲老闆挨轟關社群　網怒：公關災難

警方清查張文購買紀錄　蝦皮：未買煙霧彈及大型刀具

天赦日前搶點燈祈福！ 信眾寒夜排27小時　鹿港天后宮湧現人龍

北捷傷者染愛滋「現場2類人要評估投藥」　北市公布15家指定醫院

明起北東變天　周三起再一波「雨區擴大」低溫探14度

警察追張文追到頂樓「為何不用槍？」　網點出1狀況：翻翻案例

台鐵哀悼無差別殺人事件　北車聖誕樹熄燈3天

遇到恐怖攻擊怎麼自保？隨身攜帶「2小物」　黑熊學院曝逃躲打原則

網實測「高鐵坐墊可當盾牌」防攻擊　官方證實：緊急時可拆下

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

開會沒結果是因為「問題解析度太低」　堅持每件都重要=0進展

獻花悼念出現品牌飲料！手搖飲老闆挨轟關社群　網怒：公關災難

警方清查張文購買紀錄　蝦皮：未買煙霧彈及大型刀具

天赦日前搶點燈祈福！ 信眾寒夜排27小時　鹿港天后宮湧現人龍

北捷傷者染愛滋「現場2類人要評估投藥」　北市公布15家指定醫院

明起北東變天　周三起再一波「雨區擴大」低溫探14度

警察追張文追到頂樓「為何不用槍？」　網點出1狀況：翻翻案例

台鐵哀悼無差別殺人事件　北車聖誕樹熄燈3天

遇到恐怖攻擊怎麼自保？隨身攜帶「2小物」　黑熊學院曝逃躲打原則

網實測「高鐵坐墊可當盾牌」防攻擊　官方證實：緊急時可拆下

美俄佛州對話登場！　澤倫斯基：美國應該對俄施加更多壓力

開會沒結果是因為「問題解析度太低」　堅持每件都重要=0進展

全炫茂奪大賞！淚崩曝「爸爸病了」　朴寶劍隔10年回娘家：想起《音樂銀行》

張文亮刀「為何路人沒反應？」她嘆：這是台灣的幸運，也是脆弱

北捷砍人案「恐懼中看見人性的光」！王婉諭：別再散播陰謀論

美提議與烏俄在邁阿密三方談判　澤倫斯基：歐洲代表可能出席

不是保全！北捷57歲遇難者余先生　友人澄清真實身分：應入忠烈祠

賓士宣布「首席設計長明年1月退場」！主導品牌風格近30年影響深遠

中國電競飯店「地獄房客」　垃圾山淹整間房、衛生紙比馬桶高

15萬人嗨爆永華！台南好young耶誕搖滾開唱　黃偉哲撒嬌舞全場笑翻

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

生活熱門新聞

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

獻花出現品牌飲料！手搖飲老闆急關社群

警察追張文「為何不用槍？」　網點出1狀況

快訊／北捷傷者為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

被張文奪命！騎士「停原地讓路」網看哭

煙霧彈「型號曝」　退役少將揪1問題要檢討

遇到恐怖攻擊怎麼自保？隨身攜帶「2小物」

舒華90秒宣傳桃園　觀看數低迷原因曝

警方清查張文購買紀錄　蝦皮：未買煙霧彈及大型刀具

北捷傷者染愛滋「現場2類人要評估投藥」　北市公布15家指定醫院

歐客佬假冒藝伎咖啡　中市府撤十大伴手禮資格

高雄人久等！絕美海景商場24日試營運

隨手錄下北車大煙「拍到張文」　他回看嚇傻

明起北東變天　周三起再一波「雨區擴大」低溫探14度

更多熱門

相關新聞

要選涼缺／有發展性的工作？過來人曝1關鍵

要選涼缺／有發展性的工作？過來人曝1關鍵

不少剛出社會的年輕上班族，在職涯初期常會在「穩定輕鬆」與「累但有發展性」之間糾結。近日就有一名24歲女網友分享，自己正在兩個性質差異極大的職缺中猶豫不決，一邊是自由度高的涼缺，一邊則是發展性更好的大公司，讓她既不想錯過機會，又擔心選錯方向。貼文曝光後，引起討論。

30歲上班族自煮卻變胖　營養師一看菜單搖頭

30歲上班族自煮卻變胖　營養師一看菜單搖頭

公司「朝令夕改」是對的　日本顧問：領導人更要大方改

公司「朝令夕改」是對的　日本顧問：領導人更要大方改

2026年不補班！3天以上連假「有9個」　上班族嗨炸

2026年不補班！3天以上連假「有9個」　上班族嗨炸

「我會考慮」這句話比全裸更丟臉

「我會考慮」這句話比全裸更丟臉

關鍵字：

商業思維上班族領導人悅知文化做決定

讀者迴響

熱門新聞

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

Google將永久停用暗網報告

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

獻花出現品牌飲料！手搖飲老闆急關社群

張文近2年沒看醫生　保全只做1年就離職

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

申敏兒穿婚紗現身！金宇彬盯著她太甜　攝影團隊：完全是新郎眼神

警察追張文「為何不用槍？」　網點出1狀況

台中南屯驚傳墜樓！30歲女13樓墜落

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面