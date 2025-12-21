開會沒結果是因為「問題解析度太低」　堅持每件都重要=0進展

▲開會沒結果常是因為「主題太模糊」。（示意圖／視覺中國CFP）

文／安藤廣大

摘自／悅知文化《完美決定之魂》

性格謹慎的人，會尋求百分之百完整的資訊，等到缺點與疑慮全都消除後，才會進一步行動。於是，一切速度都會變慢。

▌落實為「下一步行動」

會議之所以遲遲無法結束，可能是因為「問題的解析度太低」。一旦開會的主題模糊不清，就會不知道該做什麼決定。含糊不明的議題，就算是討論過了，也無法得出結論。

「今後將如何經營公司？」

像這樣的重要議題，即使是讓包括基層的人一起開會，想必也是商量不出任何具體的決策。說不定還會變成抱怨一下其他部門，或是聊聊以前的事、講講辦公室八卦就結束了。

「總之事情很多，讓我們明天繼續加油吧！」

甚至如此這般草率地結束會議，連討論的擂台都沒能站上去對打。在此要注意的是「問題的解析度」，也就是「有沒有把問題落實到行動的層次」，而這正是本章所要討論的主題。

「要做○○ ？ 還是不做？」

如果還有考慮的空間，那就設定好「要在何時之前決定」的期限。必須將問題的解析度提升到這種層次，才有辦法下決定。

▌問題的大小

留意問題的「大小」，也是相當重要的一件事。

「這項任務要由誰來執行？」

若是這種程度的小問題，應該要立刻決定；簡言之，就是要放進3個盒子中的「1」裡。

而且，要由該主管當場做出決定， 千萬別花時間在這裡討論像這樣的判斷，就讓人上之人來做。

此外，太大的問題最好也要避免，因為並不屬於自己的「責任」。

「是否該收掉事業？」

「是否該重組部門？」

像這種層次的問題，無法在實務工作上決定，應該由老闆或高階主管來決策才對。人只要處理「與自身職責相符」的問題就好。這時，若能將大問題化為小問題，或許就能看見解決的線索。

■ 如何才能改變業務部？

↓

■ 應該鎖定中小企業為目標客戶，還是往大企業擴張？

藉由將問題化為具體的行動選擇，便能看出該怎麼做，然後就能依自己的職責做出決定。

會把問題複雜化的人，往往會將問題放大。明明好不容易把問題縮小到了行動層次，卻又開始擴大議題。

「到底我們的工作對人類的成長有做出任何貢獻嗎？」

「為了日本的經濟，現在該做些什麼？」

事實上，像這樣的討論「個人自行思考」就好。在處理問題時，把問題縮小到自己能處理的程度，是不變的鐵則。

空泛地討論重大主題，是無法讓工作有所進度。與其如此，不如採取像是「將業務改善的次數，新增至績效評估項目」等做法，就會出現一些應該在「個人層次」上改善的問題。若能如此，決策者便能決定問題的先後順序，並努力解決問題。

放棄其他的選擇，就是做決定。堅持「一切都很重要」的狀態，是無法有任何進展的。

★本文摘自悅知文化出版《完美決定之魂【2025年日本最暢銷商業管理TOP1】：「瞬間決斷」的思考法！能夠做決定的人，最偉大。》，作者安藤廣大，識學株式會社董事長兼執行長。2013年起認識到「識學」的概念後便離開公司體系。以識學講師的身分，對許多企業的業績提升做出貢獻。著作《數值化之鬼》、《機制化之神》等商業思維書籍，全系列銷售突破180萬冊，被譽為商務人士必讀。