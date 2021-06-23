直擊／超商開賣「家用快篩試劑」！他冒雨衝門市掃3盒：給家人用

▲7-11今日開賣家用快篩試劑。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

食藥署於19日公布核准5款家用快篩試劑，提供有需求民眾至藥粧店、醫療器材行、超商、藥局等商家就能買到。《ETtoday新聞雲》今（23）日就直擊超商開賣現場，不過因為下雨，人潮十分稀疏，開賣後1小時內只有2位民眾購買，其中一位民眾一次買3盒，他說，是要買給家人用的。

7-11即日起於桃園以北有藥商許可之門市販售「泰博 福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，今日下午2點半起開賣後，1小時內僅有2位上班族民眾購買，其中一位走進門市內馬上告知店員要買2盒快篩試劑，他認為，來超商就能買到快篩試劑真的很方便，而另一位直接買3盒的民眾表示，知道超商今天開賣就跑來買，要買回去給家人。

▲7-11自6/25起也將開賣羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測組5入。



另外，7-11自6/25起也將開賣「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測組5入」，每組售價1800元，便利民眾一站購足。

萊爾富則是今日下午3點起於北市迪化店、新北五工店開賣「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，2大門市各限量100盒，萊爾富表示，自3點起開賣約半小時就幾近完售。

▲萊爾富今日開賣家用快篩試劑，開賣半小時後就幾近完售。（圖／萊爾富提供）