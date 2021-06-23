　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

直擊／超商開賣「家用快篩試劑」！他冒雨衝門市掃3盒：給家人用

▲▼7-11開賣快篩試劑現場。（圖／7-11提供）

▲7-11今日開賣家用快篩試劑。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

食藥署於19日公布核准5款家用快篩試劑，提供有需求民眾至藥粧店、醫療器材行、超商、藥局等商家就能買到。《ETtoday新聞雲》今（23）日就直擊超商開賣現場，不過因為下雨，人潮十分稀疏，開賣後1小時內只有2位民眾購買，其中一位民眾一次買3盒，他說，是要買給家人用的。

7-11即日起於桃園以北有藥商許可之門市販售「泰博 福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，今日下午2點半起開賣後，1小時內僅有2位上班族民眾購買，其中一位走進門市內馬上告知店員要買2盒快篩試劑，他認為，來超商就能買到快篩試劑真的很方便，而另一位直接買3盒的民眾表示，知道超商今天開賣就跑來買，要買回去給家人。

▲▼7-11開賣快篩試劑。（圖／7-11提供）

▲7-11自6/25起也將開賣羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測組5入。

另外，7-11自6/25起也將開賣「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測組5入」，每組售價1800元，便利民眾一站購足。

萊爾富則是今日下午3點起於北市迪化店、新北五工店開賣「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，2大門市各限量100盒，萊爾富表示，自3點起開賣約半小時就幾近完售。

▲萊爾富今日開賣家用快篩試劑，開賣半小時後就幾近完售。（圖／萊爾富提供）

ET快訊
快訊／陳其邁轟疫調失誤「害高雄群聚」　恩主公還原狀況
三級警戒延712！　六都首長「解封關鍵曝光」
公職妹「20歲買1200萬房」原因驚呆！　內行精算：一定賺
憂變種病毒！祕魯返台祖孫確診　小黃司機、乘客、好友、2家人全
陳其邁劍指新北「錯失3次機會」！　害高雄2家庭7人染疫
疫情失業！巨乳店員改賣雞肉飯爆紅　「男客吃完超爽」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

排隊排到店外！超商限量「200盒家用快篩試劑」　開賣半小時快完售

直擊／超商開賣「家用快篩試劑」！他冒雨衝門市掃3盒：給家人用

3級警戒2度延長！6大速食店7／12前「禁止內用、關閉洗手間」

【廣編】體驗真正省電王　留言抽Panasonic RX頂級空調

日藥本舖今開賣「家用快篩試劑」　康是美24日起提供2款可選

各路學霸力挺指考生！超人氣網紅黃大謙、醫科生學霸：揪朋友就送文昌加持咖啡　掀瘋搶熱潮

報恩立陶宛買起來！3人氣品最熱銷　網狂推麵包脆片、國寶巧克力

不只超商有！量販也買得到「立陶宛啤酒」　一次6款任選

開喝了！2款「立陶宛啤酒」超商買得到　限時買3罐直接打79折

防疫只是狂洗頭不夠！皮膚科醫師：洗髮精要能清除頭皮細菌是重點

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

獨／賈永婕「我知道我累了」2女兒分工神助攻　醫生聽到她捐醫材...呼喚病患「再撐一下」

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

藍心湄台上更衣直接半裸　9年前演唱會2021還在聽!!

排隊排到店外！超商限量「200盒家用快篩試劑」　開賣半小時快完售

直擊／超商開賣「家用快篩試劑」！他冒雨衝門市掃3盒：給家人用

3級警戒2度延長！6大速食店7／12前「禁止內用、關閉洗手間」

【廣編】體驗真正省電王　留言抽Panasonic RX頂級空調

日藥本舖今開賣「家用快篩試劑」　康是美24日起提供2款可選

各路學霸力挺指考生！超人氣網紅黃大謙、醫科生學霸：揪朋友就送文昌加持咖啡　掀瘋搶熱潮

報恩立陶宛買起來！3人氣品最熱銷　網狂推麵包脆片、國寶巧克力

不只超商有！量販也買得到「立陶宛啤酒」　一次6款任選

開喝了！2款「立陶宛啤酒」超商買得到　限時買3罐直接打79折

防疫只是狂洗頭不夠！皮膚科醫師：洗髮精要能清除頭皮細菌是重點

南韓賣翻「法式草莓泡芙星冰樂」台灣上市啦　冰甜滋味一喝就愛上！

陳冲：英國入CPTPP是警鐘　台灣再不積極「恐被供應鏈跳過」　　

台大醫院又添2醫護染疫！院長室首發院內信提醒「48人遭匡列」

「最美皇后」秦嵐41歲素顏根本少女！　躺床自拍無P真面目超震撼

吳鳳科大USR社區課程線上交流　疫情宅在家學十八般「手工藝」

「巨大毛跟鞋」遺落在馬路！　網放大看翹臀笑噴：穿著歐告的惡魔

裘莉關心非洲20年沒間斷！　親自現身難民營心疼：從沒這麼擔心

櫃買：創櫃板再添生力軍　瀚將文教將於7／5辦理登錄前籌資

快訊／陳其邁轟疫調失誤「害高雄7人染疫」　恩主公醫院曝光沒匡列原因

WHO特使：變種病毒將持續出現　有些「很棘手」！戴口罩仍有必要

有夠糗！黑汪追鳥不成摔到後空翻 下秒淡定離場...網笑噴：狂重播

消費熱門新聞

4大超商開賣「家用快篩試劑」懶人包

只有3天！60元爽嗑「哈根達斯迷你杯」

開喝了！2款「立陶宛啤酒」超商買得到

7-11明日開賣「快篩試劑」！

美式賣場電動牙刷、美白牙貼特價

不只超商有！量販也買得到6款立陶宛啤酒

報恩立陶宛買起來！3人氣零食最熱銷

打包蘋果薑奇異果洗髮精每天選妃

全家26日開賣2款家用快篩試劑！

直擊超商開賣「快篩試劑」！他冒雨衝門市掃3盒

頂呱呱連39天「隱藏版人氣王買1送1」

6大速食店7／12前禁內用、不開放洗手間

日藥本舖、康是美開賣家用快篩試劑

超商限量200盒快篩試劑開賣半小時快完售

更多熱門

相關新聞

不只超商有！量販也買得到6款立陶宛啤酒

不只超商有！量販也買得到6款立陶宛啤酒

立陶宛22日宣布捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）更在推特發文表示，能夠幫助台灣人對抗新冠肺炎，令他感到相當自豪，貼文一出湧入大批台灣網友道謝，後續社群平台上也出現各式「報恩」方法，不少人立刻在立陶宛巧克力專賣店下單用「爆買支持」，還有人大喊要掃貨立陶宛啤酒用「喝爆慶祝」，立陶宛啤酒除在指定超商買得到外，「這間量販店」可是一次就能買到6款呢。

開喝了！2款「立陶宛啤酒」超商買得到

開喝了！2款「立陶宛啤酒」超商買得到

4大超商開賣「家用快篩試劑」懶人包

4大超商開賣「家用快篩試劑」懶人包

全家26日開賣2款家用快篩試劑！

全家26日開賣2款家用快篩試劑！

7-11明日開賣「快篩試劑」！

7-11明日開賣「快篩試劑」！

關鍵字：

家用快篩試劑7-11萊爾富

讀者迴響

熱門新聞

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

出櫃多年…《星光幫》歌手宣布切除乳房！

快訊／再增24死！今增本土104例

獨／三級警戒擬延長至712　3大考量曝光

1人包艙神秘男傳是「海運少東」

神秘男飛美「包整區商務艙」華航證實

即／恩主公群聚燒高雄　7人確診

印度神童預言驚曝：中國並不安全！

即／北農司機車禍昏迷爆確診！

快訊／焦糖陳嘉行勝訴momo親子台：現在糗了吧

以為10萬紓困不用還！他馬上揮霍3萬GG了

快訊／三級警戒延長到7／12！

三級擬延至712「全台陪雙北坐牢」　網風向轉了

下大雨點一罐飲料　卻要求外送員倒光

更多

最夯影音

更多
瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑
英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面