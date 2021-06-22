一次推2款！全家26日開賣「家用快篩試劑」　全台3800門市都買得到

▲全家也宣布開賣2款家用快篩試劑。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭筠／台北報導

為對抗疫情擴大採檢量能，食藥署於19日公布核准5款家用快篩試劑，提供有需求民眾就近至藥粧店、醫療器材 行、便利商店等或藥局購買。繼萊爾富、7-11宣布搶先開賣家用快篩試劑後，全家也表示引進2款快篩試劑，並於本周六（26）日在全台有藥商許可之3800間門市限定販售。

全家稍早宣布將於本周六（26）日推出2款家用快篩試劑，分別是1盒5入的「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，民眾可至門市現場購買；另一款為1盒20入、適合公司行號採購的「泰博威創新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」，並採事務機台預購方式及結帳，預購後最快隔日可到店領取，以上2款限量販售，售完為止。

▲7-11、萊爾富名搶先開賣快篩試劑。（圖／業者提供）

另，7-11則將於明（23）日下午2時30分起陸續於桃園以北有藥商許可之門市開賣「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，7月1起全台有藥商許可之門市皆可買到；而萊爾富也同樣引進「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，明（23）下午3時起於北市迪化店、北縣五工店限量開賣，每店各限量100盒，售完為止。