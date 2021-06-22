7-11明日開賣「快篩試劑」！桃園以北限定門市都能買到

▲7-11開賣家用快篩試劑。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／台北報導

在家就能篩！食藥署於19日公布核准5款家用快篩試劑，提供有需求民眾就近至藥局、醫療器材販售業者，如藥粧店、醫療器材行、便利商店等商家選購，並於居家自行進行快篩檢測。對此，7-11也宣布，將在6/23下午2點半後於桃園以北有藥商許可之門市將陸續開賣家用快篩試劑。

7-11這次引進「泰博 福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，6/23下午2點半起陸續於桃園以北有藥商許可之門市上架販售，方便民眾就近購買，在家中自行檢測，快速便利更能避免前往快篩站感染的風險，預計7/1起，民眾更可在全台7-11有藥商許可之門市購買到家用快篩試劑。

另外，7-11還有販售防疫必備的防護面罩、防飛沫眼鏡，早於6月初於北部門市限定開賣，即日起擴大至全店販售，讓各地區消費者皆能輕鬆購得，另有全新商品「酒精噴霧筆」方便隨身攜帶消毒，將於6/24起陸續到貨。

萊爾富也引進國產泰博科技的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，自6/23下午3點起將在北市迪化店、北縣五工店限量開賣，每店各限量100盒，售完為止。

▲萊爾富開賣家用快篩試劑。（圖／萊爾富提供）