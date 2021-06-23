疫期自救攻外送！桃園五星飯店　推CP值「西點即享包」解悶

▲桃園五星級飯店點心坊推超Cp值西點即享包。（圖／尊爵天際提供）



記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園蘆竹區一家五星級大飯店，受到三級警戒防疫管制波及，公司經營受到重創，由於該飯店烘焙坊向來以製作健康營養點心知名，但過去只限供應內用客人，並未外賣外送，眼見公司撐得辛苦，基於感恩之心，點心坊員工以自救方式，首次推出西點即享包外送專案，陪伴宅在家的民眾，開心享美味西點解悶，提升防疫力！

▲外帶即享包。（圖／尊爵天際提供）

這家位於南崁台茂旁的五星級飯店表示，他們的烘焙坊向來以製作健康營養點心知名，主廚特選高品質食材、天然奶油，堅持不添加香精、色素…等對身體不好的化學物品，即便是使用現成果乾都—律要求清洗乾淨再用酒釀—夜，包括製作吐司的葡萄乾用蘭姆酒釀、蔓越梅乾用白蘭地釀，每個步驟都不可省略，堅持製作出高品質的精緻西點，受到肯定。

▲五星級飯店點心坊製作各種高品質西點。（圖／尊爵天際提供）

由於去年疫期，飯店住房率、餐廳生意即受到影響，好不容易度過了艱辛的一年，未料退了一波大浪，今年5月卻湧入汹猛海嘯，飯店內餐廳關閉，館外團膳的營業點也幾乎全部停擺，公司考量員工的生計，堅持撐下去，照顧員工生活。

▲不同組合的外帶即享包。（圖／尊爵天際提供）

為了讓公司降低虧損，從未對外營業的飯店點心坊，首度採取員工自救，推出200元組合的即享包外送專案，推出一個禮拜以來，受到歡迎。至於價格為何如此親民？王姓員工說：因公司簡總裁有感，這段日子大家都辛苦了，希望用最優惠的價錢讓民眾買到高品質的西點，吃得健康、開心，提升防疫力。

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