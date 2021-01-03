台南怎麼玩？　泡湯、賞花、踏青、健行紓壓解悶好去處！

▲2021年新的一年從健康行開始，台南市政府告訴全國民眾泡湯、賞花、踏青、健行紓壓解悶好去處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2021新的一年從健康行開始！在2020忙碌一年後，想要好好休個假卻又遇上疫情來攪局，是否打亂接下來的旅遊興致？別擔心，台南市政府除了配合中央疫情指揮中心強力宣導及實施各景點防疫措施外，黃偉哲市長還要告訴你1月份台南有哪些戶外踏青、賞花旅遊好去處，可以紓壓兼解悶、玩得無負擔、強身又盡興。

台南是一座適合花間散步的城市，幾乎每個季節都有不同的限定花卉。1月份的台南正值六甲區落羽松、楠西區梅嶺梅花、紫牡丹盛開的季節，梅嶺梅峰古道兩側的紫牡丹多達3萬多株，沿途綻放紫紅色花朵非常吸睛。在經過跨年寒流的洗禮，正是大地在換衣裳的時節，梅嶺的梅花已呈含苞待放的狀態，目前花開約1-2成，六甲的落羽松也開始由綠轉黃並有部分轉紅迎賓。為了讓大家跟著台南四季花卉特色追花，台南市政府觀旅局也在2020年12月推出「南國花都」賞花地圖，彙整大台南各區特色花卉及綠隧賞花木時節與賞花點，方便旅人抓住每個開花的瞬間，歡迎大家按圖索驥安排一年四季花都之旅。

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廣受好評的龍崎光節空山祭活動已經展開，展期一直到2月28日，今年空山祭以寓言故事「大地迴生」為主題，於龍崎虎形山公園搭設14件藝術作品，較去年策展規模更大更精采，今年也為防疫及交通疏導做足準備，以購票管制人數及統一搭乘接駁車入場因應，希望帶給遊客安全又舒適的參觀環境；南區竹溪水岸園區於去年4月開放，位於台南市立體育公園附近，不僅環境優美，並引進目前最夯的共融式遊具，是親子旅遊踏青的好選擇；新化區的虎頭埤風景區素有台南市後花園美稱，湖光山色的步道環繞湖畔，不管是散步或騎單車沿途賞景都非常舒服，水庫內的休閒設施也很完善，是踏青健行的最佳選擇；山上區的山上花園水道博物館園區遼闊的草地，是親子及遛毛小孩的好去處，而花園區與樹林區花卉與樹種多元，也是戶外賞景的優質景點；若您喜歡農場的綠意盎然，台南還有許多休閒農場供您選擇，例如大內區的走馬瀨農場擁有遼闊的草原及佇立於草原中色彩繽紛的彩虹木馬；新化區的大坑休閒農場有著紫藤花步道及許多可愛小動物悠然散步其中；東山區的仙湖農場則是以無邊際泳池著名，都非常適合安排一趟紓壓踏青之旅。

登山健行是個不受季節限制的旅遊活動，除可沐浴芬多精外還可觀賞到豐富的山林生態，適合親子輕鬆同遊。台南境內擁有多條登山步道，提供民眾山區悠然漫遊、步行健身，是來台南旅遊的另類好選擇，在行政院農業委員會林務局建置的登山健行步道系統中，台南擁有白河關子嶺區域、曾文水庫周邊子區域、東山西烏嶺子區域、梅嶺周邊子區域及烏山子區域五大步道系統，共20多條的登山步道，觀旅局從多條登山步道中挑選五條入門登山步道：崁頭山步道、梅峰古道、龍麟山步道、大凍山步道及水火同源步道，依其難易度區分為挑戰型及親子型路線，並有發行「台南親山步道行」供愛山族漫步台南山林步道更輕鬆便利。

元月已是入冬的季節，最適合適度泡湯暖身、促進血液循環、紓解壓力，台南白河區關子嶺的泥漿溫泉與日本鹿兒島、義大利西西里島齊名，為世界三大泥漿溫泉，不用出國，到關子嶺一樣能享受到泥漿溫泉的獨特泉質，還可趁著新春走訪鄰近的火山碧雲寺、大仙寺、崁頂福安宮等廟宇祈福保平安，最後再來品嚐外皮酥脆爽口、肉質鮮嫩多汁的桶仔雞。若您喜愛山林秘境，可選擇白河區的六重溪溫泉以及楠西區的龜丹溫泉，體驗水質清澈的「美人湯」，感受大自然環抱的泡湯氛圍。

觀旅局郭貞慧局長表示，在防疫仍不可鬆懈之際，戶外踏青是旅遊的好選擇，台南市擁有許多豐富的自然資源，一年四季都有不同的風景可遊覽，元月是一年的開始，可不能因為疫情打亂了好心情，歡迎來趟台南泡湯、賞花、踏青、健行之旅，養好滿滿的活力、迎接嶄新的一年。也提醒民眾遵守中央疫情指揮中心相關規定，進出公共場所與人多的地方不論是室內外都要將口罩戴好戴滿、勤洗手消毒、配合量體溫等措施，保護自己也保護他人，一起安心出遊過新年。

賞花與登山健行地圖歡迎民眾前往台南各旅遊服務中心、永華及民治市政聯合服務中心索取，也可至「台南旅遊網」（https://reurl.cc/x0V9D5）下載。更多資訊請上「台南旅遊網」查詢。

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