返鄉過年塞車好痛苦　4家電商大推這個解悶神器打發時間

▲方便攜帶的任天堂Switch，能夠多人互動一起玩，搭車無聊時正好可以派上用場。（圖／Yahoo奇摩超級商城提供）

記者洪菱鞠／台北報導

過年返鄉、出遊走春，一開車上路，最怕的就是塞在車陣中，不知道要開多久才能抵達目的地，此時最需要一些遊戲小物，讓大人、小孩可以打發時間，同時炒熱車上氣氛，開車的人也不會越開越想睡。至於該準備什麼解悶神器才好，今年大推的就是從2018年夯到2019年的超人氣任天堂Switch。

為了對抗無聊的塞車時光，事先準備好車上娛樂是一定要的，而今年不論東森購物、樂天市場、Yahoo奇摩超級商城或蝦皮購物，都大推可以在家玩，又能變成遊戲機隨身攜帶的任天堂Switch，不僅可以多人連線，還有各式遊戲玩不完，例如光是一片《超級瑪利歐派對》就收錄各類特色小遊戲，玩法超多，且不分年齡都適合一起同樂，是很受一般大眾玩家喜愛的系列作品。

樂天市場推估，新年出遊同樂，輕便易攜帶的3C娛樂商品，將成為最不可或缺的角色，預估將帶動相關商品購買量較去年同期上升3成，下單量也將較上月同期增加2成。

▲可以考驗記憶力和專注力的「可愛瓢蟲記憶棋」。（圖／Yahoo奇摩超級商城提供）

針對不耐搭車的孩童，建議挑選互動式或記憶類遊戲玩具，例如大人可以帶著小朋友互相比賽挑戰「日式火鍋夾夾樂」，看誰在時間內夾的快、夾的多，而開關按下之後，火鍋不僅會旋轉滾動，在車子晃動之下，夾食物難度也變得更高；另一樣「可愛瓢蟲記憶棋」，則是要依照骰子的顏色，憑記憶找到相對應的棋子，在玩樂過程中可以趁機培養孩子專注力。

Yahoo奇摩超級商城表示，過年期間發現很多消費者會透過手機APP下單送貨到府，再把小遊戲及打發時間的小道具帶出在車上使用。