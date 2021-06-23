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航空公司獲配5千劑莫德納疫苗開打了　本周估可接種破千人

▲▼部桃支援醫護，航空業疫苗三地開打。（圖／民航局提供）

▲部桃支援醫護，航空業疫苗三地開打。（圖／民航局提供）

記者賴文萱／台北報導

在衛福部立桃園醫院醫護人員支援下，松山機場航空業從業人員今天開始施打莫德納疫苗，交通部民用航空局估計，約千餘人可在本周完成施打。而由於機組員居家檢疫下月將有更嚴格規定，民航局也發文提醒業者鼓勵機組員施打。

民航局表示，航空業此波由疫情指揮中心專案分配1萬劑莫德納疫苗。其中5千劑供應各航空公司，另外5千劑則提供桃園機場及相關廠商、飛機維修、倉儲、地勤、空廚、民航局航空站及航管人員施打。

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▲▼部桃支援醫護，航空業疫苗三地開打。（圖／民航局提供）

▲民航局長林國顯特別前往現場，向部桃醫護人員表達謝意。（圖／民航局提供）

為儘速完成施打作業，在部桃派出醫護人員協助下，本周分別在桃園機場、松山機場與長榮航空公司施打。桃機符合資格的從業人員本周一已開始施打，松山機場相關人員則自今天開始施打，民航局長林國顯特別前往現場，向部桃醫護人員表達謝意。

▲▼部桃支援醫護，航空業疫苗三地開打。（圖／民航局提供）

▲部桃支援醫護，航空業疫苗三地開打。（圖／民航局提供）

民航局表示，此次疫苗的施打對象名單由相關業者提報，只要符合資格者，均可施打。此次松機的施打作業，準備了1200劑疫苗，今天上午已有439人完成施打，施打作業預計至周五結束。

而鑑於7月1日起，尚未完成施打疫苗的機組員，居家檢疫規定將調整為「7天居家檢疫＋7天加強版自主健康管理」，民航局表示，已經兩度發文提醒航空業者，應鼓勵機組員施打疫苗，以免影響未來機組員人力調度。

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