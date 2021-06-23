　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

這火不好滅！仁武家族7人確診　第一圈匡列有7人PCR陽性

▲高雄市政府21日召開防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府21日召開防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名20多歲的女子21日確診之後，感染男友以及同事2人，衛生局進行疫調追查感染源，發現竟然是姨丈在5月24日在三峽恩主公醫院住院治療期間，跟恩主公醫院感染的首起案例病房僅有一房之隔，而這名姨丈回到高雄之後，造成了家族7人確診之外，第一圈匡列的17人當中，經過PCR檢測後也有7名陽性個案（尚未有案號）。

這名全國編號14299的20多歲確診女性，家住高雄市，在15日出現發燒症狀，21日到醫院PCR檢驗，同日通報為陽性確診(CT值22.56)，目前醫院負壓病房隔離中，不過她也感染了給自己的未婚夫以及同事。這起個案的發生因為沒有「雙北史」，所以讓高雄市衛生局覺得很奇怪，趕緊進行疫調後才發現感染源頭竟然是在三峽恩主公醫院。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄男在新北恩主公醫院感染後又回到仁武釀成群聚感染 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府公布仁武家族群聚感染情況。（圖／高雄市政府提供）

原來這名確診20多歲的女子，她的姨丈60多歲，戶籍在新北鶯歌，工作地在桃園大溪，他在5月24日到28日有在三峽恩主公醫院進行開刀，但是誰都沒想到，他住在11樓18號病房，跟5月29日恩主公醫院爆發感染首例的患者20號病房，僅有1牆之隔。

這名姨丈在手術過後就回到高雄居住，雖然在住院之前依照醫院規定進行PCR，當時是呈現陰性，但是在7日跟17日都還回到恩主公醫院來複診，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，複診期間就已經出現上呼吸道症狀，當時醫師也有開出治療藥物，但還是忽略「感染風險」，直到女兒的表姐確診之後，才被匡列進行PCR檢測，雖然CT值很低，但還是陽性。

這名姨丈回到高雄期間，造成家族傳播鏈，總共有7名感染，高雄市衛生局匡列接觸者在第一圈部分，總共有17個人，進行PCR檢測之後，其中有7人陽性。第二圈匡列36人、第三圈匡列122人，等於總共匡了225人。

▲高雄男在新北恩主公醫院感染後又回到仁武釀成群聚感染 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄男在新北恩主公醫院感染後又回到仁武釀成群聚感染 。（圖／高雄市政府提供）

女孩想要的都在這

【更多新聞閱讀】

偷機車一路騎到台東　高雄男稱「神明指示」...警翻白眼冷回一句

深夜「小弄弄」搞微解封！3深V熱褲妹排排坐　高雄車行老闆慘了

獨／我崩潰了！高雄姊護鄉親　弟疑染疫「10足跡公布」感染源不明

您的紓困貸款未過！高雄女收簡訊選擇跑銀行　「破解心機」完勝

7300萬險入詐騙集團金庫！高雄詐欺案多了　「韓流」發源地最慘

微解封？高雄警好事卻挨轟　搶功獎做秀忘「影中人無罩入鏡」

獨／雨彈遮眼！機車遭撞險噴麵包店　影像曝：民眾讚爆這一幕

3梗圖轟爆清理落石照！警急喊：給我堆土機　網紅：需噁心讚嘆

水漂殺手奪命！情侶上國道失控猛撞護欄　26歲女友噴車外慘死

「戴半套」被揪出是通緝犯　他沿路講幹話逗警大笑...背後有辛酸

ET快訊
快訊／陳其邁轟疫調失誤「害高雄群聚」　恩主公還原狀況
三級警戒延712！　六都首長「解封關鍵曝光」
公職妹「20歲買1200萬房」原因驚呆！　內行精算：一定賺
憂變種病毒！祕魯返台祖孫確診　小黃司機、乘客、好友、2家人全
陳其邁劍指新北「錯失3次機會」！　害高雄2家庭7人染疫
疫情失業！巨乳店員改賣雞肉飯爆紅　「男客吃完超爽」
丁守中認了「我已打AZ」　加碼自爆手上有7張高端股票

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大醫院又 添2醫護染疫！院長室首發院內信提醒「48人遭匡列」

「疫苗殘劑」給30歲以上預約施打　陳時中：傾向開放！

7月起可自由選疫苗廠牌！陳時中：看現場有哪牌「再決定要不要」

休業攤商「桃苗中彰」趴趴走染疫　回南投老家順風車載友「雙中」

石門水庫蓄水率逾五成燈號「橙轉黃」　網友臉書直播「轉藍」有誤

注射處腫5天！護理師打莫德納「手臂冒紅疹」　副作用全公開

三級警戒延712！六都首長「解封立場曝光」　陳其邁忍不住反問

「疫苗死」比染疫死風險高！王明鉅再曝一數據「多4倍」：是警訊

高雄準新人陷仁武群聚感染風暴　足跡史一次曝！婚紗街拍家庭照

屏東小黃確診！乘客、好友、2家人全中...追祕魯返台祖孫變種病毒

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

獨／賈永婕「我知道我累了」2女兒分工神助攻　醫生聽到她捐醫材...呼喚病患「再撐一下」

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

藍心湄台上更衣直接半裸　9年前演唱會2021還在聽!!

台大醫院又 添2醫護染疫！院長室首發院內信提醒「48人遭匡列」

「疫苗殘劑」給30歲以上預約施打　陳時中：傾向開放！

7月起可自由選疫苗廠牌！陳時中：看現場有哪牌「再決定要不要」

休業攤商「桃苗中彰」趴趴走染疫　回南投老家順風車載友「雙中」

石門水庫蓄水率逾五成燈號「橙轉黃」　網友臉書直播「轉藍」有誤

注射處腫5天！護理師打莫德納「手臂冒紅疹」　副作用全公開

三級警戒延712！六都首長「解封立場曝光」　陳其邁忍不住反問

「疫苗死」比染疫死風險高！王明鉅再曝一數據「多4倍」：是警訊

高雄準新人陷仁武群聚感染風暴　足跡史一次曝！婚紗街拍家庭照

屏東小黃確診！乘客、好友、2家人全中...追祕魯返台祖孫變種病毒

南韓賣翻「法式草莓泡芙星冰樂」台灣上市啦　冰甜滋味一喝就愛上！

陳冲：英國入CPTPP是警鐘　台灣再不積極「恐被供應鏈跳過」　　

台大醫院又 添2醫護染疫！院長室首發院內信提醒「48人遭匡列」

「最美皇后」秦嵐41歲素顏根本少女！　躺床自拍無P真面目超震撼

吳鳳科大USR社區課程線上交流　疫情宅在家學十八般「手工藝」

「巨大毛跟鞋」遺落在馬路！　網放大看翹臀笑噴：穿著歐告的惡魔

裘莉關心非洲20年沒間斷！　親自現身難民營心疼：從沒這麼擔心

櫃買：創櫃板再添生力軍　瀚將文教將於7／5辦理登錄前籌資

快訊／陳其邁轟疫調失誤「害高雄7人染疫」　恩主公醫院曝光沒匡列原因

WHO特使：變種病毒將持續出現　有些「很棘手」！戴口罩仍有必要

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

生活熱門新聞

快訊／再增24死！今增本土104例

1人包艙神秘男傳是「海運少東」

神秘男飛美「包整區商務艙」華航證實

即／恩主公群聚燒高雄　7人確診

即／北農司機車禍昏迷爆確診！

快訊／三級警戒延長到7／12！

三級擬延至712「全台陪雙北坐牢」　網風向轉了

下大雨點一罐飲料　卻要求外送員倒光

三級警戒擬「有條件微解封」　這3類場所可營業

即／端午連假陪妻回娘家過節　26歲汽車維修師確診

快訊／今增104例本土　各縣市分佈曝光！

即／陳其邁怒了！砲火猛攻新北「錯失疫調機會」

629解封「還是再延712？」　鄉民答案超一致

六都首長防疫「第1名是他」！醫師提醒第5名注意

更多熱門

相關新聞

不再加碼「防疫照顧假」福利！　銀行主管嘆：公司成本一直在增加　

不再加碼「防疫照顧假」福利！　銀行主管嘆：公司成本一直在增加　

國內疫情持續，指揮中心指揮官陳時中今天公布，全國三級警戒延至7月12日，為此波本土疫情第3度延長警戒期，原本已讓部分銀行業主管頭疼的「有薪防疫照顧假」已不會再擴大，因為「公司成本一直在增加」。

解封再等等　陳其邁：感染源沒釐清，你放心嗎？

解封再等等　陳其邁：感染源沒釐清，你放心嗎？

日本9旬老婦看病　被誤打第3劑疫苗

日本9旬老婦看病　被誤打第3劑疫苗

謝喜恩獲東奧女子100M參賽資格

謝喜恩獲東奧女子100M參賽資格

丁守中認了「我已打AZ疫苗」　自曝手上還有7張高端股票

丁守中認了「我已打AZ疫苗」　自曝手上還有7張高端股票

關鍵字：

新冠肺炎防疫台灣防疫防疫政策高雄群聚足跡史恩主公醫院家族

讀者迴響

熱門新聞

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

出櫃多年…《星光幫》歌手宣布切除乳房！

快訊／再增24死！今增本土104例

獨／三級警戒擬延長至712　3大考量曝光

1人包艙神秘男傳是「海運少東」

神秘男飛美「包整區商務艙」華航證實

即／恩主公群聚燒高雄　7人確診

印度神童預言驚曝：中國並不安全！

即／北農司機車禍昏迷爆確診！

快訊／焦糖陳嘉行勝訴momo親子台：現在糗了吧

以為10萬紓困不用還！他馬上揮霍3萬GG了

快訊／三級警戒延長到7／12！

三級擬延至712「全台陪雙北坐牢」　網風向轉了

下大雨點一罐飲料　卻要求外送員倒光

更多

最夯影音

更多
瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑
英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面