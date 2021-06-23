這火不好滅！仁武家族7人確診　第一圈匡列有7人PCR陽性

▲高雄市政府21日召開防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名20多歲的女子21日確診之後，感染男友以及同事2人，衛生局進行疫調追查感染源，發現竟然是姨丈在5月24日在三峽恩主公醫院住院治療期間，跟恩主公醫院感染的首起案例病房僅有一房之隔，而這名姨丈回到高雄之後，造成了家族7人確診之外，第一圈匡列的17人當中，經過PCR檢測後也有7名陽性個案（尚未有案號）。

這名全國編號14299的20多歲確診女性，家住高雄市，在15日出現發燒症狀，21日到醫院PCR檢驗，同日通報為陽性確診(CT值22.56)，目前醫院負壓病房隔離中，不過她也感染了給自己的未婚夫以及同事。這起個案的發生因為沒有「雙北史」，所以讓高雄市衛生局覺得很奇怪，趕緊進行疫調後才發現感染源頭竟然是在三峽恩主公醫院。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市政府公布仁武家族群聚感染情況。（圖／高雄市政府提供）

原來這名確診20多歲的女子，她的姨丈60多歲，戶籍在新北鶯歌，工作地在桃園大溪，他在5月24日到28日有在三峽恩主公醫院進行開刀，但是誰都沒想到，他住在11樓18號病房，跟5月29日恩主公醫院爆發感染首例的患者20號病房，僅有1牆之隔。

這名姨丈在手術過後就回到高雄居住，雖然在住院之前依照醫院規定進行PCR，當時是呈現陰性，但是在7日跟17日都還回到恩主公醫院來複診，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，複診期間就已經出現上呼吸道症狀，當時醫師也有開出治療藥物，但還是忽略「感染風險」，直到女兒的表姐確診之後，才被匡列進行PCR檢測，雖然CT值很低，但還是陽性。

這名姨丈回到高雄期間，造成家族傳播鏈，總共有7名感染，高雄市衛生局匡列接觸者在第一圈部分，總共有17個人，進行PCR檢測之後，其中有7人陽性。第二圈匡列36人、第三圈匡列122人，等於總共匡了225人。

▲高雄男在新北恩主公醫院感染後又回到仁武釀成群聚感染 。（圖／高雄市政府提供）

女孩想要的都在這

【更多新聞閱讀】

偷機車一路騎到台東 高雄男稱「神明指示」...警翻白眼冷回一句

深夜「小弄弄」搞微解封！3深V熱褲妹排排坐 高雄車行老闆慘了

獨／我崩潰了！高雄姊護鄉親 弟疑染疫「10足跡公布」感染源不明

您的紓困貸款未過！高雄女收簡訊選擇跑銀行 「破解心機」完勝

7300萬險入詐騙集團金庫！高雄詐欺案多了 「韓流」發源地最慘

微解封？高雄警好事卻挨轟 搶功獎做秀忘「影中人無罩入鏡」

獨／雨彈遮眼！機車遭撞險噴麵包店 影像曝：民眾讚爆這一幕

3梗圖轟爆清理落石照！警急喊：給我堆土機 網紅：需噁心讚嘆

水漂殺手奪命！情侶上國道失控猛撞護欄 26歲女友噴車外慘死

「戴半套」被揪出是通緝犯 他沿路講幹話逗警大笑...背後有辛酸