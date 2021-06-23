快訊／基隆燒烤餐廳老闆一家三口染疫　帶父母去篩檢確診均無症狀

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心今（23日）公布國內新增本土個104案例，確診死亡個案新增24例；基隆市增3例，累計共287人染疫。3例確診個案為一家3口，6/9日仁愛市場休市後即在家，（案14268）30多歲兒子為燒烤餐廳老闆，6/18日出現身體不適就醫後改善，6/21日與父、母至篩檢站篩檢確診；初步了解，他供貨來源有北農接觸史，與仁愛市場無關。

林右昌表示，23日CDC公布基隆3例確診個案，（案14266）60多歲女性，仁愛市場攤商，6/9日休市後即在家，目前無症狀，收治於集中檢疫所；（案14267）60多歲男性，仁愛市場攤商，6/9日休市後即在家，目前無症狀，收治於集中檢疫所；（案14268）30多歲男性，案14266、案14267的兒子，燒烤餐廳老闆，6/18日身體不適就醫後改善，6/21日與父、母至篩檢站篩檢確診，目前無症狀，收治於集中檢疫所。

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▲23日基隆公布3確診個案。（圖／基隆市政府提供）

林右昌指出，基隆市確診個案，已連續9天維持在5例以內，不過病毒非常狡猾，呼籲大家仍要做好自身防疫工作，把疫情守穩。他強調，「同島一命」北北基桃是共同生活圈，沒有辦法分割，只要其中一個城市沒有緩下來，就絕不能鬆懈，一旦鬆懈就會讓大家一個多月來的辛苦前功盡棄，面對當前疫情跟病毒的威脅，沒有鬆懈的本錢。

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