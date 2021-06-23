海運少東「1人獨享商務艙」赴美！　網兩派意見吵翻：一切向錢看

記者邱晟軒／綜合報導

本土疫情嚴峻，疫苗仍舊短缺，不少國人紛紛自行非出國打疫苗。不過，近日有民眾指出，自己一家三口花了60萬元訂購華航機票赴美，不料到了機場卻被告知臨時改座位，原因是有旅客包下整區商務艙。消息傳出後，立刻引起網友兩派熱議。

本報曾報導，「1人包艙神秘男被爆是「海運少東」 華航道歉了：會聯絡受影響旅客」內文指出，近日有一家三口買了3張華航商務艙機票要飛美國，不料在上機前被告知改座位，原因是有旅客包下整區商務艙，登機後，確實也看見一名男子1人獨享第一區商務艙。據傳，該神秘男子身分為「某海運少東」，因涉及個人隱私，華航對此不便說明。

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▲神秘男獨享華航商務艙。（圖／讀者提供／翻攝畫面）

消息傳出後，引起批踢踢八卦板網友兩派意見。有網友氣憤指出，「一切向錢看，規定都是屁，難怪有3+11」、「有錢有勢的人就是任性」、「做生意這麼沒誠信，有夠爛！」、「超賣都不用賠償真爽」、「包倉了還允許超賣 這什麼爛系統」、「根本就是航空公司違約！老子先花錢，沒跟老子商量你就另一手把票賣給別人！」

不過也有網友認為，「航空業本來就是有錢就是大爺的行業」、「航空公司一直都是服務有錢人」、「航空超賣陋習已經行之有年，根本就是權貴操弄」。

針對此事，華航今（23日）也證實，疫情期間提供各類型機位銷售方式，包艙為付費商業行為，對於造成其他旅客的不便，深感抱歉，會聯絡旅客致歉。

▼華航777豪華商務艙。（圖／華航提供）