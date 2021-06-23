林榮基發起「讀書助人」募資！買書幫疫情下的弱勢　上線1小時達標

▲林榮基為了台灣疫情下的弱勢，發起「讀書助人」計畫募資。（圖／銅鑼灣書店．台灣／翻攝自flyingV）

記者林育綾／台北報導

林榮基去年透過募資平台，順利在台重啟「銅鑼灣書店」，如今再度發起募資，不過此次是為了幫助目前台灣疫情下的弱勢族群，他說，「我是一個愛書的『賣書佬』，一輩子都在看書、賣書，我想我在這次疫情中能做的，是發起一個用『讀書』助人的計畫」。不僅替弱勢家庭或機構中的孩子們送書，也將捐款給台灣社福團體。

林榮基提到，「銅鑼灣書店能夠在台灣重新開啟，一路上得到了許多台灣朋友的幫忙。在台灣生活的這段時間，常常很感動於台灣人樂於助人的心意。在現在這段緊張的疫情時間，我也希望在我能力做得到的，盡可能也提供一些幫助，讓善意的循環能夠從書店再延續下去」。因此發起募資計畫，「希望大家一起用讀書來支持疫情中的弱勢扶助，也用讀書，一起撐台灣、撐香港」。

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▲台北的「銅鑼灣書店」實體店面受疫情影響，已停業一個多月。（圖／銅鑼灣書店．台灣／翻攝自flyingV）

由於受到疫情影響，他在台北的「銅鑼灣書店」實體店面已停業一個多月，僅靠線上訂書訂單貼補些收入。而他也看到，疫情三級警戒以來，許多經濟弱勢家庭、無家者等處在社會弱勢的族群，更是直接面臨到立即性的防疫物資缺乏、生活伙食開銷增加、工作收入驟減、或居家照護孩子與外出工作抉擇的兩難等狀況。

雖有社福團體及時介入，亦有許多來自企業與個人的愛心捐款、物資支援，但隨著疫情警戒時間拉長，工作、生活與經濟復甦的不穩定，仍然需要有更多社會上的資源加入、一起支持才能不斷延續下去。

▲林榮基發起「讀書助人」計畫募資。（圖／銅鑼灣書店．台灣／翻攝自flyingV）

林榮基說，我是一個愛書的「賣書佬」，一輩子都在看書、賣書，我想我在這次疫情中能做的，是發起一個用「讀書」助人的計畫。由我為大家選書、包書、寄書，讓大家在家中也依然能讀到好書，等到疫情解封的時候，一起再回到書店繼續碰面、交流。

他也預計透過社福團體轉介，為弱勢家庭或機構中的孩子們送書，讓他們選擇想要閱讀的書籍，在不能出門的日子裡，仍然能享有讀書的樂趣，並希望這一本本好書，能為他們帶來一些療癒與安定。而此次募資所得的總金額，將扣除平台支出及書籍進貨成本（包含送出給弱勢兒少的書籍）後，將分文不取、全數捐出給台灣社福團體，由他們統籌運用於疫情中的弱勢扶助。

▲募資上線1個多小時就達標，林榮基說明募資門檻設置較低原因。（圖／銅鑼灣書店．台灣／翻攝自flyingV）

募資方案當中，除了有他的選書之外，對於想支持計畫但家中已有許多藏書、擔心「撞書」的人，他也提供書目讓贊助者另外挑選，再透過專案當中的「聯絡提案人」聯繫，將會另外報價。林榮基表示，邀請大家一起「在家讀書」，買好書、讀好書的同時，也讓更多人得到幫助。

募資計劃在今（23）日中午上線，由於門檻金額僅設定在5萬元，因此計畫上線僅1個多小時就達標，他說明，「是考量希望盡早將書寄出給各位並捐出款項，因此將募資門檻設置較低，但越多的贊助支持便能讓疫情中的弱勢扶助服務走得更久、更遠」。

相關資訊： 鬥陣好家在 用讀書助人｜銅鑼灣書店．台灣｜疫情下弱勢援助計畫

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