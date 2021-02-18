「銅鑼灣書店」老闆林榮基遭潑漆　向3嫌求償300萬

▲鄭男等3人對銅鑼灣書店老闆潑漆，刑事部分道歉獲輕判，老闆再向3人求償300萬民事賠償。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

鄭姓男子不滿香港銅鑼灣書店，在台重新開張可能「影響兩岸關係」，於2020年4月間夥同曾姓兄弟，在台北對書店老闆林榮基潑漆，刑事部分，北院依傷害罪，判鄭男4月、曾姓兄弟各3月徒刑，皆得易科罰金，林榮基再向3人求償300萬元，本案將於3月25日宣判。

鄭男等3人潑漆前在網上蒐集資訊，查出銅鑼灣書店預定開張的地址，並於4月20日搭高鐵自高雄北上，21日堵到林榮基吃早餐，由曾兄負責把風、曾弟則上前突襲潑漆，3人分頭逃回高雄。

警方在高雄逮人後，鄭男坦承不滿林榮基在台募款開書店，可能會影響兩岸關係，才會找曾姓兄弟幫忙潑漆，並否認受人指使；3人於刑事審理中坦承犯行，願當庭向林榮基道歉，請求輕判。

林榮基再向3人求償300萬元，律師表示，會請求高額賠償，是因林榮基受人權迫害自香港遷台，如今又碰上此事，不僅社會矚目，對大眾來說更是極負面的示範，如此「物理性」的暴力，應受相當譴責。

銅鑼灣書店先前在香港屢遭困難，先是2015年因被舉報違法經營停業，書店員工更曾經歷8個月的「被失蹤」，讓老闆林榮基有了來台的念頭，2019年在募資平台，發起「銅鑼灣書店｜台灣重啟｜為自由靈魂而開」計畫，並迅速達成集資目標，即使開幕前遭遇潑漆，所幸書店仍於2020年4月25日按計畫開張。

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