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林榮基睡書店承認「無家可歸」　髮上紅漆仍在⋯憂心「下一次台灣人會不會受傷」

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▲林榮基在台灣重啟「銅鑼灣書店」理念沒變。（影／記者劉亮亨攝／張舒芸剪輯）

記者林育綾／台北報導

香港銅鑼灣書店今（4/25）日於台灣重啟！店主林榮基透過募資達成目標，選在台北中山區開業，10坪店內不僅有上萬本書，更是他重啟生活的小天地，他坦承目前「無家可歸」，辦公桌後方就是床鋪，陽台是放鬆的空間。而為了開一間自由傳遞思想的書店，受到威脅，髮上仍殘留日前被歹徒潑灑的紅漆，他譴責暴力同時也擔憂「下一次會不會是台灣人受到傷害？」

▲▼「中山銅鑼灣書店」林榮基專訪。（圖／記者李毓康攝）

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▲林榮基堅持開一間能自由傳遞思想的書店，「銅鑼灣書店」在台北中山區重啟。（圖／記者李毓康攝）

林榮基1994年在香港開銅鑼灣書店，獨特選書品味受到不少讀者喜愛，後來卻遭遇困難，2015年被控違法經營而停業，期間還歷經8個月「被失蹤」事件，書店裡5位員工都曾被帶走。他轉而想在台灣另起爐灶，去年透過募資平台，發起「銅鑼灣書店｜台灣重啟｜為自由靈魂而開」計畫，獲得許多人支持，迅速達成募資目標。

考量租金和現實問題，選在台北中山捷運站旁商業大樓開業，恰巧與香港銅鑼灣書店有異曲同工之妙，對面都是百貨公司，也都緊鄰車站，香港在2樓，台灣則在10樓，他對於能見度不太擔心，因為相信手機網路方便「大家都查得到」。而開幕前2天「中山銅鑼灣書店」門口已被擺設不少花籃，包括林飛帆等人祝賀。

▲▼「中山銅鑼灣書店」林榮基專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲「銅鑼灣書店」從香港到台灣理念沒變，就是要讓思想能夠自由傳遞，相互交流。（圖／記者李毓康攝）

書店內掛著醒目的旗幟，10坪大空間預計有萬種書籍，實際上所謂的「大陸禁書」並不多，他也會盡量選擇有充足論述、具啟發性的書，而沒有根據、太零碎、只有單一觀點的書則盡量不推薦。但也有預備一些書，雖然不具有太大啟發性，卻能讓讀者明白發生過的事。

除了引進有關歷史文化、政治、社會經濟、藝術文學、思想、大眾等書，也有很多童書，在靠近門口處更規劃童書區，未來計劃放小凳子讓小朋友可以坐著看，「大多兒童書都很棒，希望有更多父母帶孩子來，培養孩子從小的讀書習慣，我認為是很重要的。」

▲▼「中山銅鑼灣書店」林榮基專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲林榮基認為不能把書當成一般商品。（圖／記者李毓康攝）

林榮基說，銅鑼灣書店從香港到台灣「理念沒變」，就是要讓思想能夠自由傳遞，賣書與購書的人能夠交流，他認為開書店的人本身一定要很愛看書，而且「不能把書當作一般商品」。透過作者的論述、店主的推薦、客人的回饋，讓思想相互交流，相互啟發，這也是網路書店無法取代的功能，是獨立書店的生存之道之一。

來台滿一年，發生印象最深刻的事件就是日前遭潑紅漆，他不喜歡被稱為「流亡人士」，堅持說「我是一個開書店的人」，目前由於疫情緣故，簽證自動延期，林榮基很感謝台灣政府的幫忙，而現在暫時不去想簽證的問題，眼下只想先把書店做好。

▲▼「中山銅鑼灣書店」林榮基專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲林榮基日前遭到歹徒潑灑紅漆，頭髮上還殘留些許痕跡。（圖／記者李毓康攝）

對於日前「假的銅鑼灣書店」律師信函警告事件，還有「潑漆事件」，他感慨這些應該都是從香港所發生的事延續而來，對方不斷透過暴力或威脅手段，想摧毀自己開書店，「但我只是想自由的賣書，賣自由思想的書」。

他期望台灣政府能夠好好正視、處理這些事情，因為除了何韻詩和自己，「一定還有下一個人會遇到」，甚至台灣朋友也可能面臨這個問題，「你怎麼知道下一次是不是台灣人受到傷害？」而所謂的傷害，林榮基說不一定是身體的受傷，也包括「心理上的傷害」，因為人們會產生恐懼，而自由民主的地方，最珍貴與基本的應該就是「免於恐懼的自由」。

▲▼「中山銅鑼灣書店」林榮基專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲林榮基語重心長呼籲台灣政府保護人民，「你怎麼知道下一次是不是台灣人受到傷害？」（圖／記者李毓康攝）

林榮基強調，「我們爭求的只是人權自由而已，其實都是很基本的。」他認為不需要把台灣爭取獨立弄成是一件很不好的訴求，用家庭來比喻，「就像一個小孩長大，最後也是要獨立嘛，不可能爸爸媽媽永遠都把他管得很嚴，他有他的人生，所一個一國家或一個地方，也是一樣的。」

▲▼「中山銅鑼灣書店」林榮基專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲林榮基辦公桌上方就是床鋪，坦承目前「無家可歸」，以書店為家。（圖／記者李毓康攝）

林榮基的辦公桌上方就是床鋪，在香港就習慣以書店為家，坦承目前「無家可歸」，而陽台是他吸菸放鬆的小空間，笑說「唯一缺點就是朝北，會吹西北風，所以如果書店倒掉要怪房子的朝向，不能怪我。」（備註：《ETtoday新聞雲》提醒您，吸菸有害身體健康。

▲▼「中山銅鑼灣書店」林榮基專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲陽台是林榮基放鬆的小空間。（圖／記者李毓康攝）

他相信台灣有很多人跟他有相同的想法和理念，只是聲音都沒有被重視，如今趁著有新聞事件接受媒體採訪，也利用此機會傳遞想法，更說未來自己挑書也不會只看作者名氣，更不以交情來推薦書，只會因為是好書、好作品而推薦。

林榮基感謝台灣讀者熱情響應募資，也期望有更多人願意支持在地書店，願意開始翻書、看書，他建議可以什麼類型都看，慢慢培養自己的閱讀喜好，透過一本又一本的書，表面或許看不出所以然，也看似無關，但你會通過書本，看到背後的問題，對生活環境有更多瞭解，一本又一本，一點一滴去了解，看完後仔細去分析，你會獲得啟發並發現關聯。

▲▼「中山銅鑼灣書店」林榮基專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲林榮基喜歡與讀者交流書本想法，也期望有更多人願意支持在地書店，願意開始翻書、看書。（圖／記者李毓康攝）

銅鑼灣書店－台灣重啟

地址：台北市中山區南京西路5-1號10樓2室

交通：中山捷運站3出口旁

營業時間：12:00-21:00

粉專：銅鑼灣書店－台灣重啟

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