　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「銅鑼灣書店」老闆吃早餐突遭潑紅漆　3男道歉仍要賠30萬

▲鄭男找人向銅鑼灣書店老闆林榮基潑漆，出庭認罪求輕判 。（圖／記者羅志華攝）

▲鄭男夥同曾姓兄弟，對銅鑼灣書店老闆林榮基潑漆，法院判3人應賠30萬元。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

鄭姓男子不滿香港銅鑼灣書店，在台重新開張可能「影響兩岸關係」，於2020年4月間夥同曾姓兄弟，在台北對書店老闆林榮基潑漆，刑事部分，北院依傷害罪，判鄭男4月、曾姓兄弟各3月徒刑，皆得易科罰金，林榮基再向3人求償300萬元，北院25日判3人應賠30萬元。

鄭男等3人潑漆前在網上蒐集資訊，查出銅鑼灣書店預定開張的地址，並於4月20日搭高鐵自高雄北上，21日堵到林榮基吃早餐，由曾兄負責把風、曾弟則上前突襲潑漆，3人分頭逃回高雄。

警方在高雄逮人後，鄭男坦承不滿林榮基在台募款開書店，可能會影響兩岸關係，才會找曾姓兄弟幫忙潑漆，並否認受人指使；3人於刑事審理中坦承犯行，願當庭向林榮基道歉，請求輕判。

林榮基再向3人求償300萬元，律師表示，會請求高額賠償，是因林榮基受人權迫害自香港遷台，如今又碰上此事，不僅社會矚目，對大眾來說更是極負面的示範，如此「物理性」的暴力，應受相當譴責。

法官認為鄭男及曾姓兄弟，僅因不滿林榮基訴求香港民主人權，竟當眾潑紅漆羞辱對方，害他擔心日後在台的安危，判3人應賠償30萬元。

銅鑼灣書店先前在香港屢遭困難，2015年因被舉報違法經營停業，書店員工更曾經歷8個月的「被失蹤」，讓老闆林榮基有了來台的念頭，2019年在募資平台，發起「銅鑼灣書店｜台灣重啟｜為自由靈魂而開」計畫，並迅速達成集資目標，即使開幕前遭遇潑漆，所幸書店仍於2020年4月25日按計畫開張。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
飛官朱冠甍殉職因機械故障　馮世寬：跟國防部有什麼關係啊？
賴冠霖「挺新疆棉」切割愛牌　趕飛機急換穿拖鞋
快訊／陳奕迅挺新疆棉+1　發聲明掰了adidas
快訊／北榮桃園分院驚爆採購索賄　多名高層遭搜索約談
挺新疆棉！歐陽娜娜、許光漢、彭于晏都解約
熊貓外送員「公開收入」怒了！　差元老級5倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

行刑式殺妻嗆：不敢判死！狠男果真無期確定　國民法官模擬判更輕

快訊／北榮桃園分院驚爆採購索賄！多名高層遭以涉貪搜索約談

獨／浪浪大字型卡血欄杆呲牙狂吠　她安撫秒乖！民讚：女警杜立德

「銅鑼灣書店」老闆吃早餐突遭潑紅漆　3男道歉仍要賠30萬

快訊／高雄輕軌又被撞！三寶騎士闖紅燈釀2傷　面對賠償恐腿軟

新竹超扯小三PK正宮...用刀「朝臉、胸狂劃」！下秒反被打到腦震盪

國民黨遭黨產會追徵8.6億　以「1947年385億債券」抵債仍敗訴

雲林誠實商店惡賊落網！無良男偷廢電池　竟裝善人喊：送遊民

「常和法官打麻將」收30萬！官員仍遭重判　律師黃牛：只1個收錢

基隆3歲童發燒4天！腹肝臟挫裂凌虐致死　惡劣保母夫妻遭起訴

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

鳳梨見到女神「挫幾雷」撞到藍心湄　邱薇而讚鼠薯懂事「每天都在等他私訊」

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

宥勝第一次養寵物「直接領養3隻貓！」　全家只有他過敏...女兒：你回家戴口罩

So Red女生登《玩很大》全賴床叫不醒　音樂超大聲繼續睡...李玖哲傻眼「起來！！」

行刑式殺妻嗆：不敢判死！狠男果真無期確定　國民法官模擬判更輕

快訊／北榮桃園分院驚爆採購索賄！多名高層遭以涉貪搜索約談

獨／浪浪大字型卡血欄杆呲牙狂吠　她安撫秒乖！民讚：女警杜立德

「銅鑼灣書店」老闆吃早餐突遭潑紅漆　3男道歉仍要賠30萬

快訊／高雄輕軌又被撞！三寶騎士闖紅燈釀2傷　面對賠償恐腿軟

新竹超扯小三PK正宮...用刀「朝臉、胸狂劃」！下秒反被打到腦震盪

國民黨遭黨產會追徵8.6億　以「1947年385億債券」抵債仍敗訴

雲林誠實商店惡賊落網！無良男偷廢電池　竟裝善人喊：送遊民

「常和法官打麻將」收30萬！官員仍遭重判　律師黃牛：只1個收錢

基隆3歲童發燒4天！腹肝臟挫裂凌虐致死　惡劣保母夫妻遭起訴

東森國際多角化營運「擬配發1.3元現金」　減資配息「殖利率高達7.58%」

新任悠遊卡總經理被質疑「柯文哲網軍頭」　北市府回應了！

徐若瑄甜唱經典歌...傅孟柏一臉茫然！　她傻眼：太傷心了

PUMA破天荒聯名小狐狸！精品級白鞋超質感、NIKE透視氣墊鞋曝光

味全龍重量級球評　資深龍迷孫協志加入講評　

食安辦：早餐肉排、火腿等「業務用半成品食材」列稽查重點

700多萬人姓「肖」《百家姓》中找嘸　真相曝：求方便被簡化了

不買房「生活品質」是不是高很多？　網苦勸：老了睡路邊！

陳晨威開季手感冷　曾總：動作不穩定

下跪道歉是「非洲作法」　白人校長種族歧視遭停職

台男砸65萬「越南老婆逃婚」！　急PO照懸賞...千人：難怪逃跑

社會熱門新聞

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

即／台南凶殺命案！男猛砍女友媽、阿嬤　1死1傷

女駕駛不治！國1重大車禍肇事原因曝　2車頭尾消失

即／竹北年輕女「某賣場5F墜落馬路」！當場死亡

「厭世臉」越南妻結婚照曝！

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金　5月帶球嫁男公關

獨／厭世越南妻笑臉照曝光！公公怒批：全都是演的

即／竹北大賣場妙齡女5樓墜下慘死　路人直擊嚇壞

2女學生「輪流遭活動工作人員性侵」！她回家縮桌底崩潰

宜蘭女爬抹茶山失聯！最後影像曝光

獨／羅尚樺殉職！孕妻忍淚寫追思卡：下輩子再續

更多熱門

相關新聞

土城鵝肉店縱火案　老闆遭訴獲無罪

土城鵝肉店縱火案　老闆遭訴獲無罪

新北市土城區知名鵝肉店「鼎玉鉉」，2017年底疑似因債務糾紛，遭蔡興旺等3人縱火，造成2死3傷的慘劇。老闆林見發的妻子，也死在大火中。但檢方指控，鵝肉店因缺乏滅火器、逃生路線又被阻擋，因此依過失致死罪對林見發提起公訴，一審判刑7月，但上訴二審後，高等法院11日逆轉改判無罪。可上訴。

餐酒館3度遭蟲襲+潑漆　店家不敢營業

餐酒館3度遭蟲襲+潑漆　店家不敢營業

連帽男撂人年初四「血洗」店面　落網稱被嗆「看三小」

連帽男撂人年初四「血洗」店面　落網稱被嗆「看三小」

蔣介石銅像斷三截+遭潑漆　慘狀曝光

蔣介石銅像斷三截+遭潑漆　慘狀曝光

即／作家熊仁謙林森北路佛堂遭潑紅漆

即／作家熊仁謙林森北路佛堂遭潑紅漆

關鍵字：

銅鑼灣書店潑漆損害賠償

讀者迴響

熱門新聞

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

長榮貨輪堵貿易要道「天價賠償金」曝光

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

福原愛媽「沒立場待江家了」返日有原因！

福原愛被親媽氣炸…打電話給江宏傑

更多

最夯影音

更多
鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！
白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面