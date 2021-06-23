三級延長全國態度一致！陳時中透露：不排除討論「開放部分項目」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官今公布三級警戒延長到7/12！談到三級警戒延長相關討論過程，他表示，基本上各地方政府都是持同樣態度。而針對有些項目可以開放，陳時中也直言「開放項目或哪些事項可以做微調，我們也不排除做滾動式檢討。」

陳時中表示，三級警戒延長，相關事項都跟原來一樣，主要是整體趨勢雖然改善，但沒達到要求，大家再忍耐，一起努力。他也提到，近期增加幾件群聚事件，希望透過精準疫調和防疫，把傳播鏈阻斷，讓群聚事件對社區影響減到最低。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

針對三級警戒注意事項，陳時中也提醒6大注意事項，包括「針對確診個案精準疫調、完成居家檢疫/隔離期滿採檢作業、高風險族群接種疫苗、社區廣篩、強化重症照護和民生供需產業健康監測專案。」

陳時中強調，這段時間一定要把民生供需產業健康監測要做好，要做完整篩檢，然後打疫苗，讓民生有關的產業都能夠受到比較完整保護，進而建立比較安心的消費環境。

而針對討論過程，陳時中說「基本上各地方政府對於維持三級警戒，大家都是持同樣一個態度，至於對開放項目，的確有少部分認為要有些開放項目，不過我們都認為，目前要先把三級要落實事項一件件做好，至於說有哪些事項可以做微調，我們也不排除做滾動式檢討。」