三級警戒再延長！教育部列5措施：暑期活動、營隊先行暫停

▲教育部指出，三級警戒期間，兒童課後照顧服務中心、補習班等仍請所有學生停止前往。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

全國疫情警戒第三級延長至7月12日止，教育部宣布，三級警戒期間，兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構仍請所有學生停止前往，公私立幼兒園停止到園上課。

此外，有關全國各級學校，暑假期間因應三級警戒延長之相關配合措施如下：

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一、 各校原已規劃於延長警戒期間辦理之暑期育樂活動、營隊，建議先行停止、延後或採線上互動方式辦理，後續視疫情狀況再予調整因應。

二、 高級中等以下學校仍維持提供弱勢學生用餐協助。

三、 110學年度國中小延長警戒期間暫停學生到校實施學習扶助，惟各校學習扶助課程得改採線上教學，並依實際授課情形核發教師鐘點費。

四、 延長警戒期間，學校維持基本運作行政人員之出勤管理採彈性、從寬處理原則辦理。

五、 持續提供學生線上學習資源：

(一)持續於公視3台播放「疫起線上看」教學節目。

(二)國立圖書館提供免費電子書借閱、多項影音資源及線上課程服務。

(三)科教館所提供多元線上資源：科教館製播Podcast頻道「科科出來講」及Youtube講座影片；科工館官網則分享多項科普電子書；教育廣播電台「Channel+」亦提供17國語言節目及親子共學資源等。



相關問題諮詢電話及網址：

一、 終身教育司(補習班、安親班)：(02)7736-5669

二、 國民及學前教育署：

(一) 學務校安組：

1.暑期營隊活動：(04)3706-1289

2.學生輔導：(04)3706-1310

3.學生午餐：(04)3706-1360

(二)人事室(教職員工差勤)：(04)3706-1530

(三)學前教育組：(02)7736-7432

(四)國中小組：(02)7736-7477

(五)高中組：(04)3706-1230

(六)原民特教組(特教生)：(04)3706-1210

三、暑假線上學習資源網站

國家圖書館

「居家防疫．閱讀給力－國圖精選資源專區」http://109read.ncl.edu.tw/homereading/index.html#b

國立公共資訊圖書館

數位資源網https://www.nlpi.edu.tw/DigitalResources

國立臺灣圖書館

數位資源網https://www.ntl.edu.tw/np.asp?ctNode=1686&mp=1

國立科學工藝博物館

科普電子書https://www.nstm.gov.tw/Resources/TechnologyEducation/Materials02.htm

國立臺灣科學教育館

科教館GO好玩 https://zh-tw.facebook.com/ntsec/

國立教育廣播電臺

教育廣播電台「Channel+」https://channelplus.ner.gov.tw/

